Riccardo Alemanno: «Semplificare per risparmiare (tempo e denaro), tutti i Governi l’hanno promesso, ma ancora nessuno l’ha fatto davvero»

«Lo Stato deve fare una scelta molto forte finalizzata alla semplificazione. Semplificare significa risparmiare tempo e denaro, significa avere dati più certi a beneficio del dipendente, dell’impresa, del professionista. Lo Stato deve fare investimenti in questa direzione e non rimandarli perché mancano le coperture o perché, semplificando, si rischia di ridurre entrate illogiche che però fanno cassa. È vero, a volte la ragione di cassa supera il diritto del contribuente ad avere una vita amministrativa meno complessa, ma per semplificare...