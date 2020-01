Prima exit per il crowfunding immobiliare

Dopo un 2019 segnato da importanti risultati, il 2020 di Concrete Investing - piattaforma di equity crowdfunding immobiliare autorizzata da Consob, attiva su www.concreteinvesting.com- si apre con la sua prima exit. Infatti coloro che a dicembre 2018 hanno investito su Torre Milano - sviluppo residenziale di Milano a firma di OPM (Impresa Rusconi e Storm.it) - saranno remunerati con un rendimento definitivo dell’11,86% dopo 12 mesi.

La campagna di raccolta per Torre Milano, aperta a investitori professionali e retail, lanciata nel dicembre 2018 si era conclusa, in pochi giorni, con il raggiungimento del target massimo fissato a €750.000,00. Ad un anno di distanza Concrete Investing è in grado di remunerare gli investitori, permettendone l’exit, con un rendimento dell’11,86%, superiore rispetto ai tradizionali prodotti finanziari.

Il bilancio delle attività del 2019 di Concrete Investing si chiude positivamente: sono state portate a termine con successo altre quattro operazioni (Gracchi 7, Elle Building, Le Dimore di Via Arena e Terminal Tower) con partner di primario rilievo, raggiungendo una raccolta complessiva di € 5.8 milioni con oltre 300 investitori. Ad Impresa Rusconi si sono aggiunte le nuove partnership esclusive con Gruppo Borgosesia ed Immobiliare Percassi.

Nel 2020 Concrete Investing continua il suo percorso di crescita. Nel prossimo periodo saranno lanciate due nuove iniziative con partner di primissimo livello entrambe a Milano. Si tratta, in un caso, di un’operazione guidata da una importante società di asset & development management, per la riqualificazione di due prestigiosi immobili cielo-terra a destinazione mista situati nel centro storico di Milano. Il secondo progetto interesserà un nuovo complesso residenziale di circa 120 appartamenti affacciato su Parco Lambro nel Quartiere Feltre.

“Siamo molto soddisfatti di come si è concluso il 2019, è stato un anno positivo per Concrete Investing ed in generale per il settore del crowdfunding immobiliare: la raccolta complessiva in Italia è infatti triplicata rispetto al 2018. La nostra importante crescita è la dimostrazione di quanto questo tipo di investimenti, di solito appannaggio di grandi patrimoni, attiri l’interesse di un largo numero di investitori, anche retail, che oggi possono utilizzare questo canale innovativo per partecipare in prima persona e con importi più contenuti ad operazioni immobiliari di grande rilievo e in contesti fino a ieri esclusivi. Il 2020 si apre con la prima exit che conferma l’affidabilità e la professionalità degli operatori real estate come Impresa Rusconi e Storm.it, che hanno scelto Concrete Investing come partner strategico per il finanziamento delle proprie operazioni immobiliari.” ha dichiarato Lorenzo Pedotti CEO di Concrete Investing.