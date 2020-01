Il futuro digitale del professionista? Tutto in una app

Tutti d'accordo: il digitale è una grande opportunità. E l'intelligenza artificiale sta semplificando il lavoro del professionista. Un fenomeno irreversibile: resta da capire come utilizzarlo al meglio. E se finora, la digital trasformation ha forzato i tempi del cambiamento, l'approccio di Confprofessioni parte da una visione diametralmete opposta: quella dei liberi professionisti. Perché, come sottolinea il presidente Gaetano Stella, «Non dobbiamo subire il cambiamento, ma cavalcare le opportunità che ci vengono offerte dalla digitalizzazione». E così il 21 novembre scorso, in occasione del Congresso nazionale di Roma, Luca De Gregorio, direttore di Cadiprof, ha svelato la svolta digital di Confprofessioni: BeProf, la prima piattaforma digitale pensata dai professionisti per i professionisti.



Come nasce il progetto BeProf?

BeProf è un'app progettata e realizzata per dare una risposta tangibile alle esigenze di tutti i liberi professionisti nell'ambito della loro attività professionale, ma anche della loro vita privata. È un progetto che parte da lontano e ha raccolto nel tempo la crescente domanda di welfare, salute, formazione che nasce dai liberi professionisti, ma anche di servizi esclusivi e nuovi strumenti per gestire, a costi contenuti, l'attività di uno studio professionale.

BeProf si presenta come un indispensabile strumento di lavoro.

Insieme con Pat Group, il nostro partner che ha realizzato la piattaforma, abbiamo condotto un survey proprio per individuare e rafforzare le competenze che un professionista può sviluppare attraverso una app. Sono emersi numerosi spunti d'interesse e tra i temi più “gettonati” c'è sicuramente la formazione, le offerte personalizzate, gli aggiornamenti mirati, i servizi rivolti alla professione come agli interessi personali, una community nella quale condividere e confrontarsi su esperienze professionali, la gestione delle posizioni assicurative e molto altro ancora. Indicazioni preziose che abbiamo codificato nella piattaforma e che oggi troviamo dentro BeProf.

E il principale punto di forza?

Senza dubbio il welfare. In questo ambito, Confprofessioni vanta una lunghissima esperienza, che nasce dal Contratto collettivo degli studi professionali e dagli strumenti della bilateralità che negli ultimi 10 anni hanno permesso al sistema professionale di accedere a un'ampia gamma di servizi e prestazioni nell'ambito dell'assistenza sanitaria integrativa, come pure a interventi di sostegno alle famiglie. Un modello virtuoso che abbraccia circa 300 mila lavoratori dipendenti negli studi professionali e oltre 100 mila liberi professionisti, grazie alla gestione autonoma dedicata ai datori di lavoro e ai loro collaboratori.

E non bastavano le tutele contrattuali?

Il progetto BeProf è molto innovativo, proprio perchè mira a estendere a tutti i liberi professionisti italiani i vantaggi del Ccnl. Pensiamo ai professionisti che non hanno dipendenti, ai giovani che si affacciano alla libera professione, al cosidetto popolo delle Partite Iva... Sono i soggetti più vulnerabili del sistema professionale italiano, quelli che fino a oggi avevano grosse difficoltà ad accedere a forme di tutele sanitarie e di welfare.

Una “start up” che nasce con le spalle robuste, ma come farà a crescere?

Partiamo da una buona base. Già nella fase di start up molti partner di primaria importanza, come Unicredit, Gruppo Zucchetti, Unisalute, hanno creduto fin dal primo momento al progetto BeProf e in questi giorni stiamo finalizzando una serie di accordi con numerosi altri partner, altrettando prestigiosi, per arricchire il bouquet della nostra offerta digitale. La sfida che abbiamo di fronte è infatti quella di implementare e arricchire costantemente la piattaforma con nuovi strumenti sempre più innovativi, marcando stretta l'evoluzione della domanda digitale dei professionisti. Perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a coprire tutta la gamma di servizi indispensabili per il libero professionista, sia nella sua attività, ma anche nel suo tempo libero.