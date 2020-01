Cdp forma i manager del futuro

Prende il via Cdp Academy – Corporate Mba. Si tratta del primo progetto ad alta formazione aperto ai dipendenti del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e di otto società partecipate. Il master, che è stato presentato a Roma presso la sede di Cdp a via Goito, è organizzato in collaborazione con la Luiss Business School. L’Mba ha l’obiettivo di promuovere la crescita di manager al servizio del Paese, facendo leva sulle competenze e sul network di primarie realtà industriali che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell’economia italiana.

«Si sente richiamare da più parti un rinnovato ruolo dello Stato nell’economia - ha spiegato il presidente Gorno Tempini presentando la nuova iniziativa -. Si sentono voci, le più disparate che sottolineano la rilevanza di avere un orizzonte di lungo periodo che spesso solo lo Stato può dare». Una spinta decisa dunque per favorire la crescita di nuove risorse al servizio del paese, come ha sottolineato anche l’ad Fabrizio Palermo: «Vogliamo creare una classe di manager in grado di gestire realtà complesse sia nell’ambito privato che pubblico, che abbiano una visione trasversale nei vari settori di professionalità». L'obiettivo è quindi, sottolinea l'ad, «accelerare sulla crescita e sulle competenze, in particolare sul campo». E, tiene a precisare, «il tema non è manager pubblico o manager privato, il manager è manager».

Il Cdp Academy coinvolge le società del gruppo Cdp e le partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste, Sia, Snam e Terna. Ha una durata di due anni e si svolgerà a Villa Blanc, sede della Luiss Business School diretta da Paolo Boccardelli, e vedrà il coinvolgimento nelle docenze anche dei professionisti e dei manager delle società partecipanti. Per la prima edizione del master sono state selezionate 30 persone, dopo un processo altamente competitivo in più fasi, a cui hanno partecipato oltre 500 profili di professionisti delle società coinvolte nel progetto.

Il progetto, un unicum nel panorama formativo italiano, farà sicuramente da apripista a percorsi analoghi, come ha evidenziato Giovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss «Siamo i pionieri, i primi a lanciare un progetto del genere di questo sono molto orgoglioso», ha inoltre sottolineato l’esigenza di colmare il gap che l’Italia registra a livello europeo nell’alta formazione e non solo. Perché, come ha sintetizzato Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, «la sfida più significativa con cui dobbiamo misurarci è riuscire a fare formazione anche per i 50-70 anni che vengono dopo l’università».

CDP Academy – Corporate MBA si inserisce in una serie di iniziative volte alla formazione delle persone: il Graduate Program, il nuovo programma di selezione e assunzione di giovani talenti neo laureati (15 quelli selezionati dopo lo screening di 1.800 candidature) che hanno l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione e job rotation che coinvolge anche le società partecipate; Finanza e Mercati, un percorso di formazione dedicato ai finance professional del Gruppo CDP (87 i partecipanti); e la Scuola del Turismo, l’iniziativa di CDP in collaborazione con TH Resorts, che ha l’obiettivo di supportare la diffusione dell’eccellenza italiana nell’ospitalità, attraverso l’attrazione di giovani talenti da tutto il mondo.