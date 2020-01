L'AI rende democratico persino il wealth management

Quanto è necessario investire per entrare nel club dei clienti di Goldman Sachs? Un milione di dollari, centomila o cinquemila? Buona la terza, certifica il quiz settimanale del Financial Times dedicato alle notizie della settimana. Sì, il club più esclusivo della finanza mondiale, che fino a pochissimi anni fa era riservato ai clienti plurimilionari, ha aperto i battenti al mercato di massa del risparmio. Un cambio di rotta reso possibile dalla tecnologia digitale che da una parte ha facilitato l’abbassamento del costo dei servizi da parte della banca, dall’altra ha favorito l’ingresso sulla scena finanziaria di concorrenti che, grazie a robot advisor e al ricorso all’intelligenza artificiale, possono offrire servizi in grado di mettere a rischio la supremazia della banca. è lo sbocco naturale di un processo avviato poco più di due anni fa con il varo di Marcus, una piattaforma ideata per offrire presti personali e soluzioni di risparmio alle famiglie, Dopo il successo dell’operazione, la banca ha compiuto nuovi passi sulla strada dell’offerta “democratica” grazie a Nutmeg, un digital wealth advisor britannico specializzato in account di investimento tax free. Un primo test del servizio è stato effettuato sulla piattaforma Ayco, dedicata alla consulenza finanziaria per i dipendenti Goldman Sachs. Di qui l’ultimo passo: l’acquisto di United Capital, una società di investimenti dedicata al segmento wealth (cioè i più ricchi) che offrirà soluzioni di investimento per i clienti nelle fasce da cinquemila, diecimila e quindicimila dollari. L’obiettivo, ha spiegato il Ceo di United Capital, è di far provare ai clienti l’esperienza Goldman Sachs, partendo da soluzioni semplici (e redditizie) tanto per dimostrare i vantaggi di una gestione a cinque stelle.

Insomma, le boutique finanziarie sono costrette a diventare più “popolari”. È un percorso che accomuna le griffe più nobili del wealth management, da Lazard ai santuari degli gnomi svizzeri. Facile pensare che presto la “nuova” Mediobanca emersa con il divorzio da Unicredit e l’ingresso di Leonardo Del Vecchio dovrà probabilmente battere la stessa strada, aumentando la sua presenza nel mercato retail, già consistente grazie a Che Banca!, grazie a un ricorso massiccio all’intelligenza artificiale e all’arma dei robot advisor. Le novità in materia non mancano di sicuro. Prendiamo ad esempio Abbie, il robot messo a punto da Alliance Bernstein che fa trading con le obbligazioni. In sostanza, spiega il senior portfolio manager Flavio Carpenzano, “tutto trae origine da un software che aggrega dati, ovvero prende informazioni dalle piattaforme memorizzando milioni di dati al giorno, li raggruppa e restituisce il tutto ad Abbie”, il robot che all’inizio allocava in maniera automatica nei portafogli quello che veniva deciso dal gestore, ma che oggi riesce a fornire raccomandazioni di acquisto. Un esempio? Si può chiedere ad Abbie quali sono le migliori obbligazioni bancarie del momento. Il robot si connette alla piattaforma per una prima selezione basata sui fondamentali, poi effettua il test sulla liquidità, infine sui parametri quantitativi. Superati i tre livelli di analisi, Abbie emette la sua raccomandazione. Fantascienza? Non è finita qui. La nostra Abbie in futuro potrà essere in grado di mantenere in memoria anche tutti gli ordini non eseguiti dal gestore e di riproporli quando le condizioni di liquidità e di prezzo siano divenute favorevoli, consigliando l’acquisto che in precedenza era stato sconsigliato. La macchina, perciò, avrà (buona) memoria. Messa coì, l’investimento sembra destinato a diventare un gioco da ragazzi disciplinato da regole ferree. Ma anche così, statene certi, sarà facile sbagliare.

L'autore Ugo Bertone. Torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia