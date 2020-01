Finanza e capitale umano sono la leva che crea valore

Se i premi sono la cartina di tornasole di ciò che rappresentano, il Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year® lo è sicuramente per il private capital.

I vincitori della sedicesima edizione del premio, organizzato da Aifi e Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY, e in collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, Sda Bocconi e Borsa Italiana, sono stati decretati durante la cerimonia dello scorso 12 dicembre al Museo della Scienza e della Tecnologia.

Tre le categorie premiate: Early Stage con P101 per l’operazione Viralize; Expansion con Mandarin Advisory per il deal su Marval; Buyout, con Ambienta per l’operazione Lakesight Technologies/Tattile; Buyout - premio speciale Big Buyout e Ipo, con Advent International, Bain Capital Private Equity Europe e Clessidra per l’operazione Nexi e infine, una Menzione speciale attrazione internazionale a Charme Capital Partners Sgr per l’operazione Igenomix.

I premi, consegnati alle migliori operazioni di private equity dell’anno, sono stati decisi da una giuria, composta da esponenti del mondo della finanza, dell’economia e dell’accademia che ha selezionato 25 operazioni realizzate da 22 fondi di private equity e venture capital.

I finalisti erano: 21 Investimenti e Green Arrow Capital con Forno d’Asolo; Advent International, Bain Capital Private Equity Europe e Clessidra con Nexi; Aksìa con Lameplast; Alto Partners con La Suissa; Ambienta con Lakesight Technologies/Tattile; Ardian Italy con Italmatch Chemicals; Friulia con Europa Multipurpose Terminals - Emt; Charme Capital Partners con Atop e con Igenomix; Consilium con Celli. E ancora: Igi Private Equity con Rollon; Gradiente con Dierre, Cadicagroup e con Coldline; Itago con A.B.L.; Lazio Innova con Rome Innovation Hub; Mandarin Advisory con Marval e con Hydro Holding; NB Aurora con General Medical Merate e con Mesgo; P101 con Musement e con Viralize; Palamon Capital Partners con Il Bisonte; Principia con Comecer; Wise Equity con Colcom Group.

Le migliori operazioni del 2019 sono state quelle condotte su Viralize, Marval e Lakesight technologies tattile

Le 16 edizioni del Premio hanno visto la candidatura di oltre 250 operazioni che hanno permesso la realizzazione di un piano di crescita, managerializzazione e internazionalizzazione delle partecipate. Solo nel campo delle risorse umane, queste attività di investimento hanno portato a una crescita dell’occupazione di oltre il 50% portando il numero dei dipendenti da 116mila a 175mila, segno che l’attività degli investitori ha avuto evidenti ricadute positive sull’economia reale.

Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, membro della giuria fin dalla prima edizione, ha riassunto così il premio: «Le operazioni che hanno superato la selezione entrando così tra le finaliste rappresentano molto bene l’eterogeneità e la dinamicità dell’imprenditoria italiana».

«Da giovani aziende legate al mondo dei servizi digitali», ha continuato Gro Pietro, «a realtà avviate in settori più tradizionali, tutte le finaliste si caratterizzano per ambizioni di crescita dimensionale e attenzione all’innovazione. L’apporto di nuova finanza e di capitale umano all’economia reale, composta in Italia soprattutto da Pmi, è la vera leva in grado di creare valore. Intesa Sanpaolo lavora di continuo per alimentare e rafforzare questo valore».

Il mercato, insomma, si muove e cresce portando le imprese italiane a fare un salto di qualità; si potrebbe dire che, come ha dichiarato il presidente Aifi Innocenzo Cipolletta, «I fondi di private equity sono produttori di politica industriale, hanno l’obiettivo di far crescere le imprese in portafoglio, restituendole al mercato più solide e capaci di affrontare le sfide di un sistema globale altamente concorrenziale».

Il 2019 si chiude così all’insegna delle tante belle storie che anche quest’anno il Premio Dematté ha raccontato.