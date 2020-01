Dietro il successo delle Lol si nasconde la dopamina

Sicuramente chi ha inventato le Lol non è solo un esperto di giocattoli, conosce molto bene come funziona il cervello umano. Lol sembra solo una bambola. In realtà è l’applicazione in un giocattolo di quello che si conosce della biologia cerebrale.

Lo spiega la neurovendita, l’applicazione delle più recenti scoperte sul cervello applicate al mondo delle vendite. Oggi si conosce molto del funzionamento cerebrale. Si possono utilizzare queste conoscenze per comprendere ed analizzare il successo commerciale di un fenomeno attraverso la lente delle neuroscienze. Come legge la neurovendita il successo delle bamboline Lol?

Le Lol sono state create da Isaac Larian, il ceo della Mga. Una grande azienda di giocattoli, ma che ha nelle Lol il prodotto di punta. In pochi anni le Lol hanno battuto in termini di vendite la galassia Marvel ed il mondo Barbie. Una vera rivoluzione nel mondo dei giocattoli. Un risultato impensabile. Oltre 2,5 miliardi di dollari il giro d’affari nel 2018. Perché le bimbe (e le loro mamme) impazziscono per le Lol?

In fondo se si osserva la bambola “da sola, aperta e finita” nulla farebbe immaginare un successo planetario senza precedenti. Le bambole hanno successo perché includono molti principi della Neurovendita.

Il primo riguarda il legame tra scartamento e dopamina. Le bambole Lol diversamente dalle altre bambole che sono disponibili immediatamente aprendo la scatola, sono all’interno di una palla, la “blind bag”. Prima di arrivare alla bambola, la bimba deve interagire con 7 strati di sorprese, portate a 9 nelle ultime edizioni. Nel primo strato si trovano indicazioni di dove si trova la bambola nella palla. Nel secondo ci sono “stickers” che la completano ed indicano cosa può fare. Negli altri sono posizionati gli accessori che la caratterizzano. Da molti anni si conosce che l’azione di scartare un pacco-regalo alza la dopamina nel cervello più della vista del regalo stesso. Questa dinamica è stata esasperata nelle Lol. La bimba quando ha la palla non sa com’è e cosa fa la bambola. La intravede soltanto. Tocca la Lol come risultato finale di una serie di azioni di “scartamento”. Questo stimola la dopamina, la molecola della felicità nel cervello. L’effetto wow delle Lol è packaging. La bambina non ha tutto e subito, ma apre, scopre, legge e solo alla fine ha la sua bambola. L’azione attiva le aree dopaminergiche, le zone del cervello connesse alla sensazione di gioia e sorpresa.

La seconda intuizione è applicare alla vendita delle Lol il principio di scarsità. Esistono quattro categorie di “bambole”: popular, fancy, rare e ultrarare. Le versioni “rare” e “ultrarare” sono distribuite in pochi esemplari, il che rende alcune Lol difficili da trovare. Tutto quello che è scarso e poco disponibile diventa attrattivo per il cervello umano. Il sistema nervoso è biologicamente programmato per avere l’attenzione catturata dalla scarsità. Nei contesti naturali le risorse sono scarse per definizione, quindi ciò che è poco disponibile diventa interessante. È un automatismo cerebrale, iscritto nei circuiti neurali, sin dalla tenera età. La difficoltà di reperire alcune Lol aumenta l’attenzione.

La terza strategia è l’applicazione esasperata dell’idea di mirroring. Ogni Lol ha una sua precisa identità e fa una specifica cosa. Può ad esempio bere o essere immersa nell’acqua. Peraltro la “palla” una volta svuotata degli strati diventa uno scenario di gioco (per esempio un salotto o una vasca da bagno). Questo trascina l’idea di volere le diverse Lol per poter fare tutte le cose che una bimba può fare. È un effetto proiettivo. Uno specchio al contrario. La bimba vuole una Lol che sappia fare tutte le cose che lei sa fare. Ogni Lol fa solo un’azione, quindi la voglia di avere anche le altre diventa fortissima.

Il quarto ed ultimo è un classico del marketing, un fattore che potenzia i precedenti: l’effetto gregge. Gli umani, anche da piccoli, si imitano tra loro. L’imitazione è uno schema di comportamento fondamentale. Il gruppo si compone di persone simili. Avere una Lol diventa un elemento per sentirsi parte del gruppo di amichette. Siamo tra i 6 e 10 anni. Le bimbe si scambiano le Lol, le aprono immaginando dagli indizi cosa potrà fare la bambola, le dipingono ispirandosi a tutorial su you tube come “Paint your doll”. Il possesso della bambola diventa un pass per giocare in gruppo. Questa dinamica è sempre presente nelle mode (anche per gli adulti), diventa intensa in una fase dello sviluppo in cui le esperienze gruppali con le amichette iniziano ad essere rilevanti.