Salvini ha perso, e male. E il Pd non ha vinto. La campagna continua Non solo la Lega non ha sfondato ma in Emilia ha perso voti e in Calabria ha prevalso grazie a Forza Italia e Fratelli d'Italia. La linea aggressiva del capo più che conquistare spaventa i moderati. Il Pd nazionale? Non pervenuto. I Cinquestelle giustamente evaporati. Le sardine li stanno sostituendo nel nullismo, nell'essere solo "contro" ma senza programmi. E con Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche al voto in maggio la campagna elettorale continua e l'instabilità pure.