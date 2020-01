Ci piace la gestione di Acea. Non ci piace il caso Tirrenia

Ci piace. Luce accesa sulla buona gestione: il caso acea

Il valore del titolo nel 2019 si è apprezzato di quasi il 100%: fare bene anche nel pubblico si può

A riprova che anche nel pubblico si può fare bene, nonostante si operi in contesti complessi, purchè si sia bravi, c’è tra gli altri e più di molti il caso Acea, la multiutility di cui è primo azionista il Comune di Roma. Ebbene, l’Acea – oggi affidata alla gestione di Stefano Donnarumma. Nell’ultimo anno, il valore del tuo titolo è passato da circa 11 a quasi 19 euro. Meglio di molte società confrontabili. Una performance di Borsa collegata alla capacità gestionale di “outperformare” – come si dice, orribilmente, in gergo: cioè fare meglio del previsto – trimestre dopo trimestre. Sfogliando il librone delle ricerche sul titolo, è tutto un fiorire di giudizi lusinghieri, roba che nemmeno Fedez per le quindicenni. Si va dai “buy” (comprare!) agli “accumulate” (continuare a comprare), o agli “add” (aggiungere) o almeno agli “hold” (tenere). E con molti complimenti, come questo di due analisti di Medobanca: “Crediamo che la valutazione di Acea continui ad essere sorprendentemente bassa (per i 2019 il rapporto tra Enterprise Value e l’Ebitrda è inferiore alle 7 volte) per un veicolo altamente regolamentato, con un bilancio molto dignitoso e la possibilità di espandere il proprio core business, mantenendo un buon profilo dei dividendi”. Più chiari di così… probabilmente la società sconta, tra varie virtù, la natura atipica del suo socio di maggioranza che detiene il 51% e il poco flottante, poco meno del 20% del capitale. Però, a ben pensarci: se un’azienda va bene nonostante le difficoltà affrontate nell’ultimo biennio (prima tra tutte la crisi idrica del 2017), significa che davvero non ha paura di niente!