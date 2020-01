Lo Studio Legale Musumeci Altara Desana e Associati apre una nuova sede, oltre quelle storiche di Torino e di Roma, a Milano. Fondato nel 2005, conta oggi oltre 25 professionisti e ha sviluppato negli anni la caratteristica di Studio legale tailor made. Lo Studio vanta esperienza in vari campi del diritto, prevalentemente rivolte alle imprese e agli imprenditori, italiani e stranieri. Anche nel 2019 lo Studio è stato confermato quale “Boutique di Eccellenza dell’Anno” in Diritto societario da Le Fonti Awards. La nuova sede nel cuore di Brera risponde alla necessità di una sempre più richiesta presenza a Milano. Come nel caso dell’assistenza data dallo Studio a Sanlorenzo per l’Ipo.