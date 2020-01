La Sharing Economy ricomincia da Ivrea

Parte il 23 gennaio a Ivrea “Sharing Economy" (dalle 19:30 al Teatro Giacosa, vedi programma qui in basso), il road show del nostro magazine che in tre anni toccherà 20 regioni e 30 città e che ha tra i principali obiettivi radunare imprenditori, startup, enti e istituzioni per fare cultura, condividere best practice e creare un momento di confronto fra chi ha il compito e la responsabilità di realizzare maggiore occupazione e sviluppo sostenibile nel nostro paese.

Coinvolgendo quindi il tessuto economico di ogni territorio in una sorta di contaminazione di buone idee che possano dare impulso a nuove attività, e allo stesso tempo dando l’opportunità a ragazzi e ragazze che si affacciano al mondo del lavoro di conoscere le realtà più innovative e le città maggiormente votate ad accoglierle e a sostenerle.

In questo senso Ivrea, con la sua storia e i suoi obiettivi, è il punto di partenza ideale. Inserita nella lista di “Patrimonio del’Unesco Città Industriale del XX secolo” nel luglio scorso, la città eporediese ha voglia di rinascere: «Ivrea chiaramente ha vissuto per anni il tracollo della grande Olivetti - analizza il Sindaco Stefano Sertoli - Facile criticare dopo, ma forse un errore è stato quello di non aver diversificato quando si poteva e soprattutto di non aver creduto fino in fondo al grande balzo in avanti dell’informatica. Nel momento in cui tutto è crollato è stato come uno tsunami e nulla ha ripreso per molto tempo. Oggi però le prospettive di sviluppo ci sono. Dove? Nel campo del digitale e conseguentemente del turismo. Come Comune abbiamo il compito di fare squadra a tutti i livelli, anche a livello culturale con le fondazioni e le associazioni del territorio. Dobbiamo riprendere un discorso di polo di comunità».

Il riconoscimento dell’Unesco è arrivato proprio al momento giusto.

«Una nomina per la quale, va detto, non ho alcun merito se non di non aver portato sfortuna, dato che è arrivata cinque giorni dopo la mia elezione a Sindaco. È un grande onore che comporta grandi oneri, ma senza dubbio dà l’opportunità di accedere a tanti canali che possono portare sviluppo al territorio. È un’occasione imperdibile non solo per Ivrea ma per la nazione intera. Dobbiamo agire in maniera coesa tutti insieme, cittadini compresi. Dobbiamo quindi mettere contenuti e riportare degli operatori e delle aziende che possano fare formazione e creare sviluppo per il territorio. Tra formazione e attività professionale c’è un legame sempre più diretto. Abbiamo importanti aziende a Ivrea che non riescono a trovare personale da assumere perché mancano le competenze che ricercano».

Quali ricadute positive si attende dalla visibilità generata dall’etichetta “Patrimonio dell’Unesco”?

«Le ricadute sono diverse. Turistiche perché è risaputo che il marchio Unesco genera attrazione sia per i siti tradizionali che per quelli innovativi come il nostro. Economiche perché parliamo di beni che devono rinascere attraverso progetti di grande interesse sia per sé stessi che per l’attenzione della Regione e dello Stato. E infine di posizionamento del canavese nella geografia regionale e nazionale».

Tra le grandi opportunità di sviluppo c’è Ico Valley.

«Il progetto portato avanti dalla senatrice Tiraboschi è molto interessante e si fonda su quattro pilastri: accademia nazionale del digitale (che ha già avuto un’importante adesione del Politecnico di Torino), l’hub del made in Italy, la creazione di una piattaforma multimediale e la piattaforma logistica. Nel momento in cui questo progetto dovesse decollare le prospettive sarebbero quelle di diventare il polo dell’innovazione per tutto il paese».

Dopo una vita trascorsa in grandi gruppi editoriali, cosa l’ha portata ad impegnarsi in politica?

«Non avevo mai svolto attività politiche in precedenza, né avuto tessere di alcun partito, ma quando mi è stato chiesto di candidarmi ho accettato perché si tratta di una sfida molto accattivante e che mi riempie di orgoglio. Mi ci dedico a tempo pieno, forse anche con troppo impeto, visto il brutto infarto che ho subito l’estate scorsa…».

Come cambia lo sguardo del cittadino che diventa amministratore?

«Sono due punti di vista molto diversi. Dal privato al pubblico ti scontri inevitabilmente con tempistiche e difficoltà molto diverse. Non ho trovato una situazione drammatica, ma ci sono tante cose da fare. Tuttavia credo che chiunque arrivi abbia degli obiettivi e desideri cambiare e migliorare alcuni aspetti. Quando sono stato eletto molta gente mi fermava per strada per dirmi grazie di averli liberati. Io non mi sono mai sentito cittadino di una città occupata, quindi non ho mai liberato nessuno. Certamente Ivrea arrivava da troppi anni monocolori, per cui c’erano continuità e abitudini che potevano dare un percepito di esclusione da coloro che non ne facevano parte. Comunque non serve guardare indietro ma al futuro. Ivrea è di nuovo in cammino per tornare ad essere faro dell’Innovazione del paese».

SHARING ECONOMY

Il digitale come traino dello sviluppo economico territoriale

GIOVEDÌ 23 GENNAIO dalle 19:30

Teatro Giacosa di Ivrea (Piazza Teatro 1)

PROGRAMMA

19:30 - 20:30 Welcome Cocktail

Saluto del Sindaco di Ivrea

20:30 - 22:45 Talk con istituzioni e aziende del tessuto imprenditoriale del territorio

INTERVERRANNO

Maria Virginia Tiraboschi Senatore della Repubblica Italiana

Stefano Sertoli Sindaco di Ivrea

Riccardo Barberis Amministratore Delegato Manpower Italia

Francesco Rotondi Founder LabLaw

Ivan Ortenzi Chief Innovation Evangelist BIP

Sergio Luciano Direttore responsabile Economy

Cristina Ghiringhello Direttore Confindustria Canavese

Pier Carlo Barberis Founder Stati Generali Mondo Lavoro