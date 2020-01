In caso di crisi rompere......il muro del silenzio

I Benetton e il crollo del Ponte Morandi. Trenord e il capotreno ferito col machete. Whirpool alle prese con i possibili licenziamenti allo stabilimento di Napoli. Il caseificio Mauri e la listeria nel gorgonzola. Il Dieselgate. L’”inchino” della Costa Concordia. Ci sono situazioni (non sempre prevedibili) in cui il rischio di dire la cosa sbagliata (o viceversa, di non dire nulla) è dietro l’angolo. E non è detto che capiti solo agli altri. Ma se (tocchiamo ferro) accadesse proprio alla nostra azienda di trovarsi di fronte alla stampa in una situazione critica? «Il tema della credibilità in occasione di un evento negativo influisce non solo sull’immagine dell’azienda e del manager», spiega a Economy Sergio Pisano (nella foto), amministratore delegato di iCorporate, società di consulenza specializzata nella comunicazione corporate e finanziaria e nella gestione della reputazione integrata sia offline che online, «ma anche sulla capacità di accreditarsi per arginare il problema.. Ecco perché è meglio pensarci per tempo.

Prima di tutto, un doveroso distinguo: quello fra issue e crisis. Tecnicamente, una issue è un fatto traumatico o potenzialmente dannoso per la reputazione dell’azienda, che però va messo in conto, perché ha una certa probabilità di accadere, prima o poi. Si potrebbe trattare della necessità di licenziare alcuni dipendenti, per esempio, o di dover rendere note le dimissioni di un manager in una società quotata, oppure di gestire il complicato processo di una fusione e o di un’acquisizione, operazione che solitamente lascia morti e feriti sul campo. La crisis, invece, è imprevedibile e improvvisa. «Si tratta di due filoni complementari, ma diversi», osserva Pisano: «la maggior parte del successo dipende da quanto si è preparati. Ogni evento critico ha la sua storia, ma ci sono elementi ricorrenti che ci consentono non solo di prevederlo, ma anche di gestirlo».

In occasione di un evento negativo la credibilità dell’azienda e del suo management viene messa a rischio specie se ci si affida all’emotività

Per fortuna esiste lo strumento della pianificazione, o meglio dell’issues and crisis management. Non risolve la crisi, ma aiuta (molto) a gestirla. «Per prima cosa occorre prendere in esame il fatto da comunicare e valutarne l’impatto in base diverse variabili: se rimarrà locale o nazionale, chi sono gli attori coinvolti, qual è il livello di sindacalizzazione, lo stato delle relazioni con gli stakeholder locali», spiega Pisano. In poche parole: si fa un primo assesment dei fatti da comunicare per assegnare un grado negatività. Tenendo ben presente, avvisa Pisano, che «oggi ognuno di noi è un media: se devi licenziare quattro dipendenti, ma uno si accampa fuori dall’azienda con la tenda e arriva al Tg1, porta a un’escalation mediatica imprevedibile.

Per questo è importante preparare persone e strumenti, senza sottovalutare l’impatto mediatico né cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto». Facile a dirsi, molto meno a farsi.

Le persone fanno la differenza: «È saggio preparare il personale ad affrontare contesti mediatici ostili, come il classico assalto dei giornalisti al termine di una riunione», continua l’a.d. di iCorporate. «Meglio individuare due o tre ancore comunicative e supportarle con delle evidenze, per esempio evidenziare il trend storico che dimostra che lo stabilimento non è più sostenibile, o la flessione del mercato su determinate linee di prodotto. Bisogna associare una motivazione razionale alla decisione, per quanto dolorosa o impopolare che sia». E come ci si prepara? «Attraverso la simulazione della situazione». Poi ci sono gli strumenti, per così dire “tecnici”. E tutti, rigorosamente, hanno un nome inglese: Q&A, backgrounder («consente di fotografare un fenomeno risalendo fino alle cause e prevedendone le conseguenze», spiega Pisano), holding statement (in sostanza cosa dire in caso di una fuga di notizie), key messagges (messaggi chiave che danno sostanza e motivazione razionale alla decisione aziendale, «non più di tre o quattro, per creare allineamento all’interno dell’organizzazione»), talking point (uno strumento di sostegno ai manager per prepararli a dialogare con le controparti), mappatura dei cluster e dei target (in sostanza chi occupa le posizioni all’interno delle quattro macrocategorie tra controllori con l’onere di vigilanza, comunità locali, mercato, fornitori, aziende dell’indotto, dipendenti).

Meglio non eccedere con troppe puntualizzazioni ma concentrarsi sugli elementi informativi utili alla definizione del contenzioso

Quello che frega è l’emozione: l’irrazionalità, “a caldo”, rischia di prevalere. «Ecco perché è importante prepararsi, attribuendo responsabilità e decidendo chi parlerà con chi». Certo, occorrerebbe una sfera di cristallo per sapere in anticipo cosa accadrà. Ma alcune cose sono prevedibili. La prima? La fiammata. «Al momento dell’annuncio, ci sarà un’escalation mediatica molto forte», sottolinea Pisano. «Quello che conta non è la presenza sui media coi messaggi corretti, ma il negoziato: la presenza sui media dev’essere gestita in modo funzionale al negoziato. Se i sindacati lavorano sull’emotività, l’azienda deve lavorare sulla puntualizzazione, ma senza stare appresso a tutte le imprecisioni (per esempio sottolineare che i dipendenti sono 158 anziché 160), perché disquisire sui dettagli darà ancora più impatto mediatico a quello che sta accadendo. Bisogna stabilire una soglia di tolleranza e comunicare solo quello che impatta sul negoziato. Questa fase la guida il giuslavorista: ci vuole sangue freddo e la mappatura delle posizioni tra alleati, neutri, ostili». E poi arriva la seconda fase, altrettanto prevedibile: «La crisi passa dall’essere un tormentone a una storia a puntate, di cui si parla solo quando c’è una novità. Ma nessun media sbatterà mai le porte in faccia a un’azienda che vuole spiegare le sue ragioni».

Pronto intervento anticrisi attivo 24 ore su 24

Nel senso del Miranda warning: «Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere usata contro di lei». Non in tribunale, ma sui media. È la regola aurea di Gabriele Bertipaglia (nella foto), partner di Sec Newgate, nonché supervisor della divisione Reputation & Crisis management nata dieci anni fa per affrontare tutte quelle situazioni complesse che prima o poi capitano nella storia dei clienti. «Mentre i nostri colleghi si preoccupano di far uscire i clienti sui giornali, noi paradossalmente nel 90% siamo impegnati a non farli uscire per nulla», spiega. «Siamo un team trasversale rispetto all’agenzia, composto da 12 persone», spiega, «seguiamo la crisi dalla A alla Z con competenze specifiche che spaziano dai social media alle istituzioni». Quando suona l’allarme (si fa per dire), viene creato un team dedicato che affiancherà cliente e account. Così, dopo l’iniziale assesment con l’analisi dei rischi, vengono stabilite le procedure: chi risponde ai giornalisti, quali sono i numeri reperibili, chi vidima i comunicati stampa, quali deleghe diventano operative in caso qualcuno dei soggetti sia impossibilitato a procedere. «Redigiamo schede tematiche identificando le aree in cui più probabilmente può scoppiare un problema. Per esempio, in ospedale un’infezione in sala operatoria, o in un’industria alimentare una contaminazione. Le schede sono veri e propri action plan, in cui c’è tutto scritto, con indicazioni molto precise per tutte le funzioni operative, compreso il centralino».

Scoppia il problema? Basta aprire la busta giusta et voilà: dentro ci sono tutte le istruzioni. Così è stato quando una grave epidemia ha colpito il personale di un hotel di lusso, o quando si è trattato di un incidente ferroviario con morti e feriti, anche in occasione di una ristrutturazione aziendale che ha lasciato a casa 340 persone in centro Italia: «Siamo entrati subito nel processo, pensando anche al social plan, agli incentivi, all’outplacement. Abbiamo fornito suggerimenti e indicazioni su modalità e tempistiche, così la parte hr ha prodotto un piano apprezzato dagli stessi sindacati sia per contenuti che per trasparenza. In fondo la relazione coi media è quella meno rilevante o più facilmente gestibile. Salvo situazioni particolari, la gestisce l’account di riferimento del gruppo, mentre la parte strategica dei rapporti con le istituzioni, la prefettura, le famiglie, la gestisce il nostro team».

L’empatia col cliente è fondamentale: «Ci scontriamo spesso con alcune funzioni aziendali disabituate a ragionare in termini di crisi, che tendono a ridurre, sottovalutare o addirittura nascondere il problema. Altrettanto sbagliato è il tira e molla tra chi si occupa di comunicazione e l’ufficio legale: così come è importante dal punto vista giurisprudenziale, quello che si comunica è altrettanto importante dal punto di vista reputazionale. E se i due punti si incontrano è meglio. I legali hanno un’altra modalità».

Il team di Bertipaglia è strutturato per essere operativo sette giorni su sette, 24 ore su 24, entro un’ora dall’evento critico, grazie alla presenza di almeno un corrispondente in ogni Regione: «La tv o la radio locale è in grado di fare un danno pazzesco, si rischia di scoprirlo troppo tardi».

Bene. Ma quanto ci vuole per prepararsi alla crisi? «Occorrono dalle 6 alle 10 interviste in profondità, diciamo 15 giorni di lavoro per la risk analysis e altrettanti per identificare le issue prioritarie che sottoponiamo al cliente. Poi si preparano le schede. Per un piano di preparazione alla crisi ci vogliono due mesi e mezzo». E ora scommettiamo che vorrete sapere quanto costa: «Dalle poche migliaia di euro fino ai 40-50mila euro, dipende dal grado di complessità», risponde Bertipaglia. E aggiunge: «Noi cerchiamo di essere molto effective, non prepariamo 10mila occorrenze di crisi, ma solo le 50-60 più probabili, in modo estremamente pratico, con gli action plan. Più riesci a standardizzare e proceduralizzare le cose meglio è. Avendo questa expertise riconosciuta capita sempre più frequentemente che aziende che hanno loro agenzia di comunicazione, anche blasonata, poi vengono a cercarci per le situazioni di crisi».