Si fa presto a dire slide ma facciamole come si deve

Alzi la mano chi vorrebbe alzare gli occhi al cielo durante noiose (e inefficaci) presentazioni PowerPoint... ma non può farlo per evidenti motivi. Perché condividere un’idea con altri è sempre più un’arte che non tutti, siano manager, consulenti, liberi professionisti, medici o imprenditori, possiedono (purtroppo). Eppure saper conquistare il proprio pubblico, catturare e mantenerne alta l’attenzione e, non ultimo, convincerli a fare qualcosa che non avrebbero altrimenti fatto, può realmente cambiare le sorti di una presentazione, che sia il risultato di un’analisi di business, la scoperta di una nuova procedura medicale oppure un innovativo progetto di startup.

«Una presentazione non si riduce ad un semplice file PowerPoint, c’è molto di più. Essere un presentatore brillante significa essere percepito come un bravo professionista, creare aspettativa per la prossima performance e rendere il pubblico impaziente di ascoltarti», spiega a Economy Maurizio La Cava (nella foto), presentation strategist e fondatore della metodologia Lean Presentation Design, docente di Presentation & Pitching Strategies al Politecnico di Milano e founder di MLC Design Consulting, realtà che collabora con aziende del calibro di Ferrero, NH Hotels, BearingPoint Consulting e Dentsu Aegis Network, nonché autore di “Lean Presentation Design” (ed. Franco Angeli). «Per questo è importante seguire alcune piccole indicazioni per non essere visto come uno dei tanti presentatori noiosi da dover ascoltare».

I tre pilastri per realizzare una presentazione di successo si chiamano public speaking, visualizzazione dei contenuti, flusso della comunicazione. Ma andiamo con ordine. Come si affronta la difficoltà di parlare in pubblico? «Sicuramente l’esperienza aiuta, al pari di tutti i corsi e le nozioni teoriche che si possono apprendere ma, ciò che davvero permette di fronteggiare audience di centinaia di persone, con serenità, è un cambio di mindset», spiega La Cava. «Ciò che spesso ci inibisce è la paura di fallire, di essere contraddetti, ma se invece di presentarsi con l’idea di dover dover sempre insegnare qualcosa, si sale sul palco con l’idea di condividere un punto di vista, tutto cambia. Immaginiamo che durante uno speech qualcuno nell’audience abbia qualcosa da obiettare e condivida un punto di vista diverso, ma corretto. Che male c’è ad accettarlo e condividerlo? Dopotutto significa che la presentazione ha creato un’occasione di condivisione in più in cui tutti hanno imparato qualcosa in più di quello che era stato previsto, incluso lo speaker. Una volta trasformata la paura di fallire in un’opportunità di apprendimento per tutti, i motivi di stress si riducono notevolmente».

Ma anche l’occhio vuole la sua parte: una presentazione fatta con slide inefficaci e graficamente non accattivante non funziona. Il modo in cui si visualizzano i propri contenuti sulle slide fa davvero la differenza. Come visualizzare correttamente i contenuti sulle slide? «Prima di ogni altra cosa è necessario disegnare le slide in modo da spostare il focus, dalla lettura all’ascolto di quanto viene detto. Bisogna quindi evitare di presentare dei muri di testo che indurranno il pubblico a leggere. Il più comune nemico dell’attenzione, nello specifico, è l’elenco puntato, che innesca la lettura e distrae l’audience dal relatore».



«Il Lean Presentation Design insegna, anche a chi non è un designer, ad ottimizzare le slide in maniera logica e non secondo un processo creativo per tentativi», continua La Cava: «L’approccio Lean parte dal principio fondamentale “less is more”. Spesso si è consapevoli di aver inserito troppo testo, ma, leggendo le informazioni, si fa fatica a tagliare, pensando che tutto sia fondamentale». Le persone, peraltro, leggono più naturalmente in orizzontale, quindi, un suggerimento è quello di dare leggibilità orizzontale alle informazioni, riorganizzando i livelli di lettura e dando priorità scalare alle parole. «Per rendere memorabili i sottotitoli possiamo valorizzare le parole chiave, utilizzando il grassetto e, volendo, si può anche sfruttare un secondo colore a favore della leggibilità». E per massimizzare la leggibilità al colpo d’occhio è possibile usare delle icone vettoriali che restituiscano, graficamente, il significato di quanto scritto, mentre per il titolo è possibile associare un’immagine grande due terzi della pagina.

Il flusso della comunicazione è altrettanto importante: l’ordine in cui vengono presentate le informazioni ha un impatto significativo sull’efficacia della presentazione. Qual è il modo migliore per cominciare una presentazione e in che modo conviene organizzare le informazioni al fine di ottenere il flusso informativo più efficace per la propria audience? «Una tecnica diffusa è rappresentata dall’utilizzo di una logica narrativa comunemente chiamata storytelling», spiega il docente: «Ciò non significa raccontare una “storiella” che distragga o faccia ridere il pubblico, bensì utilizzare una struttura narrativa tipica delle storie per strutturare il flusso della propria comunicazione. Ogni buona storia inizia con l’introduzione di un contesto. La tensione arriva con il conflitto, di solito, del protagonista. Segue una soluzione, la costruzione della credibilità ed infine una chiamata all’azione».

5 STEP ESSENZIALI PER CREARE SLIDE EFFICACI

Non pensare che la tua presentazione si esaurisca solo nella distribuzione delle informazioni sul Power Point: per avere successo è necessario curare tre aspetti: il public speaking, la visualizzazione delle informazioni e il flusso di comunicazione Organizza le slide spostando il focus, dalla lettura dei contenuti all’ascolto Privilegia una distribuzione dei contenuti in orizzontale, piuttosto che in verticale: è il modo naturale con cui le persone leggono i testi. Distribuisci il testo secondo una gerarchia delle informazioni. Tieni sempre presente il principio del “Less is More”: privilegia immagini non protette da copyright, usa icone per rappresentare graficamente i concetti. Gioca con i colori e grassetti per evidenziare i concetti importanti Presenta la tua azienda, il tuo business adottando la tecnica narrativa dello storytelling

