Con il nome suggestivo di “Italia cashless” lo scorso novembre il governo ha varato il piano di svecchiamento del sistema dei pagamenti del Paese, in buona parte ancora incentrato sulla circolazione del contante a scapito della trasparenza delle transazioni. Se i provvedimenti sono pensati soprattutto in chiave antievasione, il piano previsto dalla legge di bilancio 2020 crea le condizioni per dare un ulteriore impulso ai pagamenti elettronici, che peraltro in Italia non sono propriamente al palo.

Infatti, secondo l’Osservatorio carte di credito e digital payments di Nomisma, Ipsos e Assofin, nel 2018 l’utilizzo della moneta elettronica è cresciuto del 6,8%, raggiungendo una spesa complessiva di 230 miliardi di euro. È calato l’importo medio, ma l’Osservatorio interpreta questo fenomeno come il segnale che sono in aumento i pagamenti elettronici di valore contenuto, quali per esempio la consumazione al bar, o le spese di tutti i giorni. Nonostante questo, l’Italia è ancora al 24esimo posto in Europa per digitalizzazione dei pagamenti, e il ricorso all’acquisto tramite contante è del 7% superiore alla media UE.

Il nostro Paese rappresenta perciò una opportunità di crescita per le aziende di carte di credito, come dimostrano gli investimenti dei principali brand in comunicazione dedicata proprio alla cash conversion. A cominciare da Visa, che include l’Italia tra i primi cinque mercati più importanti tra quelli in cui opera. Il 2020 sarà un anno di investimenti pubblicitari in crescita, e Visa approfitterà dei Giochi Olimpici di Tokio per ribadire le strategie in tema di mobile payment, protezione dati e sistemi di pagamento integrati attraverso wereable device. Alle Olimpiadi sarà dedicata la campagna in partenza tra febbraio e marzo firmata dall’agenzia BBDO New York che ruoterà intorno al concetto di inclusione.

«Le Olimpiadi sono un evento universale capace di riunire nello stesso momento milioni di persone. Grazie ai Giochi entreremo in contatto con una audience molto ampia, a cui racconteremo i nostri servizi innovativi ribadendo i valori che ci contraddistingue: dalla fondazione di Visa 60 anni fa crediamo in un mondo dove è possibile viaggiare ed essere accettati ovunque», spiega l’Head of Marketing Europe Adrian Farina.

La spesa complessiva effettuata con moneta elettronica ha superato i 230 miliardi di euro, ma è calato l'importo medio delle transazioni

Visa ha scelto di puntare sui temi dell’inclusione e dell’empowerment per la campagna “One moment can change del game” (Un solo attimo può cambiare le regole del gioco) lanciata in occasione dei Mondiali di calcio femminile che si sono svolti in Francia l’anno scorso. Lo spot mostra bambine e ragazze alle prese con uno sport considerato maschile: l’obiettivo è sottolineare gli atti significativi compiuti dalle donne dentro e fuori il campo da gioco.

Le storie raccontate nel commercial si ispirano a episodi autentici della vita di alcune giocatrici del Team Visa, progetto che da 20 anni sostiene e sponsorizza numerosi atleti di varie discipline e nazionalità diverse, e che vanta la presenza di Laura Giuliani, portiere della Juventus e della Nazionale. Tra gli sportivi olimpici e paralimpici del Team che invece saranno protagonisti del prossimo impegno a Tokio l’Italia è rappresentata da Gregorio Paltrinieri e Bebe Vio.

Nel 2020 Visa riprende a investire in Italia per lo sviluppo dell’innovazione dei pagamenti digitali, per esempio nell’area dei trasporti pubblici attraverso la tecnologia contactless. Aumenta anche la spesa in comunicazione, soprattutto per fare cultura in tema di cash conversion nei confronti dei consumatori, dei commercianti e delle istituzioni, sempre con un occhio ai temi dell’impatto sociale. Tra le iniziative più recenti e che proseguiranno per tutto l’anno il progetto “Visa for Venice”, che prevede per ogni acquisto effettuato con Visa nel comune di Venezia una donazione a un fondo per la salvaguardia del patrimonio artistico e a sostegno delle iniziative della comunità.

Anche Mastercard quest’anno cercherà di cogliere le opportunità offerte dalla lotta al contante focalizzando le proprie strategie di comunicazione sui micro pagamenti abitualmente effettuati in moneta. Nel secondo trimestre partirà una nuova campagna firmata dall’agenzia McCann dedicata alle carte di debito internazionali e alle forme evolute di pagamento attraverso smartphone e wearable device. Mastercard continua intanto ad alimentare il proprio posizionamento nell’ambito della tecnologia contactless applicata al mondo dei trasporti pubblici. In occasione del “black friday” ha lanciato a Roma il Ticketless Day Tap&Go, una iniziativa a sostegno della smart mobility che offriva corse gratis a chiunque accedesse al sistema dei trasporti con la carta contactless o i dispositivi integrati.

«Vogliamo essere protagonisti dello sviluppo delle smart city», spiega Luca Fiumarella, Vice President Area Marketing di Mastercard. «L’Italia è un mercato tra i più rilevanti a livello mondiale, anche per il potenziale di crescita ancora inespresso dei sistemi di pagamento digitale. Il contante è ancora molto diffuso, e c’è una certa diffidenza sulla sicurezza dei dati perciò l’utilizzo dello smartphone per pagare è limitato, ma ci aspettiamo che prenda piede come il contacless». Manca anche la consapevolezza sulla “Zero liability”, ossia sulla possibilità di essere completamente rimborsati in caso di transazioni non autorizzate: «Su questi argomenti dobbiamo fare informazione».

In attesa della nuova creatività, prosegue la campagna “Red ball” sempre di McCann che ha per protagoniste star del mondo dello sport come Lionel Messi, Neymar Jr, Dan Carter, Bryan Habana, Annika Sorenstam, Ana Ivanovic e Valeri Kamensky. Gli atleti sono impegnati nel recupero di una pallina rossa che schizza impazzita da una parte all’altra del globo, per poterla restituire a un cane che l’ha persa e alla sua padrona. Tra un taxi da cui scendere di corsa, una metropolitana da prendere al volo e un caffè da pagare in fretta al bar, lo spot mostra i diversi prodotti tap and go offerti da Mastercard incastonandoli in un contesto adrenalinico e sentimentale allo stesso tempo. «L’obiettivo della nostra comunicazione è raccontare in che modo il pagamento digitale e in particolare i nostri servizi siano grado di facilitare la vita quotidiana, combinando l’aspetto emotivo con quello razionale legato al prodotto e alle sue funzionalità» conclude Fiumarella.

La “customer centricity”, vale a dire la centralità del cliente, e l’insieme dei servizi che concorrono a soddisfarne le esigenze sono i pilastri della comunicazione di American Express nel 2020, in continuità con le strategie adottate nel 2019 per le campagne di Carta Platino e Carta Oro. Attraverso queste due campagne AmEx si è rivolta a un cliente contemporaneo, che coltiva aspettative elevate rispetto ai propri consumi e che ha un nuovo concetto di lusso non tradizionale, legato a quello di esperienza. In particolare, con Carta Oro l’obiettivo era rivolgersi al pubblico dei millennial, i nati tra gli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta che secondo una ricerca condotta sempre da American Express hanno incrementato la propria spesa sul segmento “luxury”.

«Sono persone che associano l’idea di lusso all’esperienza e alla possibilità di accedere a una serie di servizi personalizzati – spiega Elena Maccagnan, Responsabile Comunicazione Consumer di American Express Italia –. A questo cliente “2.0” ci rivolgiamo mettendolo al centro di una relazione che continuiamo a valorizzare stando al suo fianco nell’ambito dell’uso quotidiano dei nostri servizi».

American Express punta ad affiancare i propri clienti lungo tutta l’esperienza di acquisto, a cominciare da offerte, sconti e vantaggi legati alla membership a cui si accede attraverso la mobile app, con la quale naturalmente si può anche pagare. Questo è l’approccio globale “Powerful backing” oggetto anche di una campagna di marketing internazionale che suggerisce di non fare a meno dell’iconica carta di credito in tutti gli ambiti della propria vita.

Per quanto riguarda l’Italia «nel 2020 seguiremo le linee guida della comunicazione globale – conclude Maccagnan -. Il nostro Paese è stato inserito in una selezione di mercati su cui si focalizza l’attenzione del Gruppo e a cui verranno destinati investimenti addizionali».