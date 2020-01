La donna che sussurrava (del vino) ai cinesi

Lo sapevate che fino a una decina di anni fa in Cina non esisteva neppure una parola che significasse “vino”? C’è stato bisogno di coniarne una nuova, 팥境아, putaojiu, per indicare il fermentato alcolico dell’uva. Il merito, se così si può dire, è anche un po’ di un’italiana che si è sempre occupata di internazionalizzazione di imprese lombarde, all’epoca in cui lo yen era forte e nei mercati asiatici iniziavano a far breccia le eccellenze italiane (non pensate solo al cibo e alla moda, ma anche, per esempio, alle piccole macchine agricole in grado di lavorare su terreni impervi): Silvana Ballotta. «L’internazionalizzazione è nel mio dna», dice. Nel 2008 ha fondato Business Strategies, che dalle sue sedi di Firenze e Shanghai, con i suoi 36 professionisti accompagna la crescita delle Pmi del settore agroalimentare italiano sui mercati interazionali, soprattutto extra Ue. Come? Seguendo le aziende lungo tutta la filiera dei processi di internazionalizzazione: analisi delle opportunità geografiche, valutazione delle possibilità di finanziamento, stesura e gestione del progetto, proposte operative di internazionalizzazione su paesi terzi, oltre che affiancamento commerciale e marketing. In questi anni ha assistito 563 aziende in 240 progetti finalizzati, gestendo per loro conto risorse per quasi 250 milioni di euro di contributi, provenienti sia da fondi comunitari sia dai contribuiti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Fino a dieci anni fa non esisteva nessuna parola che in cinese significasse “vino” nel senso proprio del fermentato d’uva

L’incontro col vino? «È stato casuale», racconta a Economy Silvana Ballotta. «Quando c’è stata la crisi dello yen e sono rientrata in Europa, nella mia vita personale è entrato un produttore di vino», dice, riferendosi al marito Sergio Mottura e alla sua cantina di nicchia a Civitella Dagliano, vicino a Viterbo. «Mi sono trovata a Bruxelles e ho sentito parlare di fondi che stavano arrivando per i produttori di vino». Era il 2007 e l’Unione Europea stava inserendo anche il vino nella grande famiglia dei prodotti agroalimentari, e di comprenderlo in quelle misure orientate a favorirne la promozione e la distribuzione, dando il via agli Ocm Vino, la misura che concede finanziamenti e contributi per i produttori vitivinicoli. In Italia opera con bandi annuali emessi dal Ministero per le Politiche Agricole e da ogni Regione o Provincia autonoma, con contributi a fondo perduto dal 40% all’80%. «Le cantine non erano pronte e non sapevano non solo che stavano arrivando fondi, ma anche che c’erano già a disposizione. È iniziato tutto così». Già alla prima annualità di programmazione (2008/2009) Silvana Ballotta presentò con successo progetti a livello nazionale: ben 3 su un totale di 12 progetti Ocm. Un aiuto tanto prezioso quando difficile da ottenere e da gestire: «Questo settore aveva e ha tutt’ora l’esigenza di gestire non solo la richiesta del contributo, ma anche la spesa. Bisogna ricordare i contributi supportano l’investimento che l’impresa vuole fare in Italia, non sono dovuti, sono soldi pubblici che devono avere efficacia ed essere utilizzati per partecipare a fiere extra Ue, per organizzare degustazioni, incontri o anche per far venire in Italia importatori o distributori. Si tratta di questioni fondamentali per chi vuole promuoversi all’estero». Il problema è la burocrazia: «La chiave del successo di Business Strategies è stata quella di offrire un pacchetto chiavi in mano: le aziende rischiano di perdersi dietro qualcosa che non è il loro mestiere. Le competenze che occorrono non sono solo amministrative, ma anche giuridiche e ogni bando ha le sue caratteristiche. Nel 2008 c’erano 100milioni di euro a disposizione e vennero presentate 12 domande. Oggi gli stessi 100 milioni generano circa 300 domande».

Valgono circa 150 milioni di euro i progetti di promozione gestiti da Business Strategies dal 2008 a oggi, con una media di rendicontato del 94%. Grazie, anche Pluto, la piattaforma informatica interattiva proprietaria, dedicata specificatamente alla gestione dei progetti Ocm promozione Paesi Terzi che consente di inserire, organizzare, conservare tutta la documentazione per la promozione dei progetti Ocm Vino;

monitorare lo stato di avanzamento delle attività; verificare che le spese siano in linea, conformi e ammissibili rispetto al piano finanziario inizialmente approvato; verificare la presenza di tutta la documentazione necessaria a rendicontare le spese; garantire il rispetto di tutti gli adempimenti necessari alla corretta gestione del finanziamento, ad esempio comunicazione del cronoprogramma; accedere alla documentazione di progetto archiviata digitalmente, agevolando la fase di controllo. Pluto è l’unica piattaforma di questo tipo ad aver ricevuto la certificazione di qualità Iso/Iec 20000, il riconoscimento internazionale che attesta il rispetto degli standard di eccellenza e delle best practices nella gestione di servizi per il business. «Questo si traduce in sostanza nel far sì che le aziende non solo ottengano i finanziamenti, ma anche che mantengano gli impegni di spesa attraverso una puntuale gestione delle attività», sottolinea Ballotta.

La Taste Italy Academy ha sedi a Beijing, Gingdao, Chengdu, Suzhou, Wuhan, Hangzhou e Guangzhou e ha già “diplomato” 2000 professionisti

La Cina e il vino, si diceva. «È stato presto chiaro che la Cina sarebbe diventata uno dei mercati di riferimento per il vino, probabilmente destinata a subentrare nel ruolo che gli Usa hanno ricoperto dalla fine del secolo scorso», spiega l’imprenditrice. Peccato che si tratti di un mercato difficile, con ritorni poco significativi, persone non sempre affidabili, difficoltà di mantenere stabilità sul mercato. «La realtà è che per fare business in Cina bisogna

avere una presenza stabile nel paese». E insegnare ai cinesi a bere il vino. Così, nel 2013, Silvana Ballotta ha lanciato Taste Italy!, con lo scopo di supportare su un piano operativo l’accesso sul mercato cinese delle aziende agroalimentari italiane, e ha creato la prima accademia di vino italiano dedicata al consumatore cinese: la Taste Italy! Wine Accademy, (con

il patrocinio di Ismea, Mibact e Ambasciata cinese in Italia) che oggi conta otto sedi nelle più importanti città della Cina, da Shanghai a Beijing passando per Qingdao, Chengdu, Suzhou, Wuhan, Hangzhou e Guangzhou. A oggi sono oltre 2000 i professionisti che hanno seguito i suoi corsi di formazione e specializzazione. «Mi sono chiesta quale potesse essere un sistema per aiutare il cinese a capire di cosa stiamo parlando», spiega Silvana Ballotta: «siamo abituati ad avere produttori che elogiano le bottiglie, parlano di invecchiamento, di retrogusto, ma i consumatori, in Cina, non sono preparati». Da qui, l’idea di preparare dei contenuti tradotti e adattati alla lingua cinese, in modo da renderli immediatamente comprensibili, anche graficamente, con icone che individuano le aree di uvaggio così come le caratteristiche di degustazione: acidità, tannini, zuccheri, le indicazioni sugli abbinamenti tra vino italiano e cibo cinese. La formazione è affidata a insegnanti madrelingua qualificati ed esperti di vino italiano: «Questo tipo di formazione è uno strumento chiave per incrementare le vendite del nostro vino nel paese del dragone.



Ma non solo: promuovere il vino vuol dire anche promuovere la nostra cultura e il nostro stile di vita, quindi i prodotti italiani tutti. Oggi Taste Italy! non è più solo vino ma una vera e propria finestra dalla quale la Cina si affaccia sul nostro paese. Più che una scuola, è un momento di incontro tra due realtà».

«È fuor di dubbio che il mercato del futuro, per tutti i settori, sarà in quell’area», conclude l’imprenditrice. «Noi occidentali dobbiamo munirci di strumenti adeguati per venire incontro a quel popolo di nuovi ricchi che arrivano da anni di pesanti costrizioni, con una storia plurimillenaria alle spalle, che rischiano di sembrare scostanti nei consumi, difficili da fidelizzare, perché il loro potere d’acquisto li rende molto volubili. Siamo partiti col vino, ma è solo l’inizio».