Gli ascensori delle archistar? Made in Italy

L'ascensore inclinato del Tempio di Penang in Malesia, gli ascensori del Dubai Mall, quelli avveniristici del Centro Congressi Nuvola a Roma Eur, quelli della metro di Gare Saint Lazare a Parigi, gli ascensori del Business Park di Jedda in Arabia Saudita, ma anche gli impianti del Museo di Arte Contemporanea di Mosca firmato da Renzo Piano e del British Museum di Londra. Se non fosse solo un cartone animato, persino l’ascensore di Mazinga sarebbe realizzato dall’italiana Maspero Elevatori. Cinque filiali commerciali in Italia, a Milano, Torino, Genova, Cagliari e Roma, sei all’estero, in Svizzera, Spagna, Francia, UK, Iran e India, 110 dipendenti e un fatturato aggregato, per Maspero Holding, che raggruppa ed unifica le diverse società italiane ed internazionali del gruppo, di circa 60 milioni di euro: l’azienda fondata alla fine degli anni Sessanta ad Appiano Gentile da Libero Maspero oggi è una realtà che esporta in 66 paesi grazie al suo know-how unico nel panorama ascensoristico mondiale. Dopo la scomparsa del fondatore, nel 2004, il timone è passato alla seconda generazione: Enrico Maspero ricopre il ruolo di Cfo, Riccardo Maspero è Direttore Commerciale nuovi impianti. E, in tolda di comando, c’è il ceo Andrea Maspero (nella foto), 54 anni, una laurea in Ingegneria meccanica ad indirizzo impiantistico al Politecnico di Milano e in lungo curriculum in azienda, dalla direzione tecnica a quella strategica.

Jedda Maspero elevatori ha realizzato un ascensore parabolico che parte con un’inclinazione di 30 gradi e arriva all’angolo retto

«Fu mio padre Libero, detto Leo, che io chiamavo Leonardo come il genio del Rinascimento, ad avviare il processo di internazionalizzazione», racconta. Erano gli anni ’70 e Maspero Elevatori lavorava in Libano, Siria, Arabia Saudita: «Allora in quei paesi non c’era nulla. Lui ha cominciato, noi non abbiamo fatto nient’altro che seguire il solco... specializzandoci negli ascensori design, nella nicchia del lusso, lavorando con le più grandi boutique design al mondo». Renzo Piano, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Santiago Calatrava, Oma, Richard Meier, Arup, Massimiliano Fuksas: è grazie alla collaborazione con studi di questo calibro che Maspero Elevatori ha sviluppato e consolidato un know-how unico nel panorama ascensoristico mondiale. «Mio padre era amico di Renzo Piano, poi abbiamo conosciuto tutti gli altri», racconta Maspero: «Abbiamo iniziato a fare impianti di lusso negli anni 80, sul lago di Como. I nostri primi clienti erano i ricchi proprietari di ville. Ci chiedevano ascensori panoramici, rivestiti in legno, inclinati, per salire dal molo alla casa. È così che abbiamo iniziato a sviluppare la nostra specializzazione in prodotti ancor più estremi, con problemi ingegneristici particolari come il cambio di direzione. A Jedda, per esempio, abbiamo realizzato un ascensore parabolico, che parte con un’inclinazione di 30 gradi e sale fino a un eliporto, inclinandosi a 90 gradi. È nostro l’ascensore con cambio di pendenza nello studio di Renzo Piano ed è sempre nostro quello con cambio di direzione al campo di Bogliasco, per la Sampdoria. Un altro lavoro molto interessante, alla James Bond, è quello per il British Museum di Londra: un ascensore monta-truck con la struttura di cemento e granito, quattro pistoni idraulici in grado di sollevare 68 tonnellate: il tir entra letteralmente nel museo e scende per cinque piani sotto terra, fino ai laboratori. L’architetto che lo ha disegnato è Richard Rogers, lo storico partner di Renzo Piano, con cui progettò il Beaubourg di Parigi».

Per l’industria, il Gruppo realizza progetti a trazione idraulica, a pignone, a cremagliera, a fune e a pantografo, con prestazioni in grado di sviluppare una capacità di carico fino a 42.000 chilogrammi e di altezza fino a 300 metri. Nel segmento delle infrastrutture progetta, realizza e installa ascensori esterni e interni, verticali e inclinati, scale e tappeti mobili completamente conformi alle normative europee e internazionali, capaci di soddisfare in modo affidabile il servizio richiesto nell’ambito delle strutture pubbliche. Ora Maspero Elevatori sta lavorando al progetto della sede di Google a New York, sta realizzando l’ascensore centrale della Sagrada Familia a Barcellona - «sarà completamente di vetro, rotondo, inserito in un vano di cristallo all’interno della scala elicoidale» - oltre agli impianti della Gare Magenta della metro di Parigi e quelli della collina di Lantau a Hong Kong.

«Stiamo realizzando anche gli ascensori inclinati per la linea 14 a Manhattan», aggiunge Andrea Maspero. Inutile dire che competitor non ce ne sono molti: «Nel mondo siamo in tre a realizzare ascensori così particolari. Ci siamo noi, un’azienda coreana e la tedesca ThyssenKrupp». Le commesse? Arrivano quasi da sole: «Sono le nostre realizzazioni a raccontare l’azienda. I grandi architetti studiano con noi le soluzioni migliori a livello ingegneristico. Ma nulla è semplice: è tutto frutto di anni e anni di lavoro per tessere una rete di relazioni e svilupparla nei decenni. Sono processi lunghi che vanno continuamente alimentati».

Andrea Maspero è in corsa per la presidenza di Anie Confindustria che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche

La crescita? Quello di Maspero è uno dei pochi casi in cui non può avvenire per linee esterne «perché il nostro è un prodotto custom made, non ci sono aziende da acquisire. Quindi puntiamo sui nuovi mercati e sulle collaborazioni con il settore energetico e petrolchimico nel Golfo. Lavoriamo con Aramco, Adnoc, Eni, Tecnimont, Technip. Ma anche la Russia è un mercato promettente. Stiamo realizzando gli impianti del nuovo museo di arte contemporanea di Mosca, disegnato da Renzo Piano per la fondazione V-A-C dell’oligarca Leonid Mikhelson». La specializzazione è figlia dell’investimento in ricerca e sviluppo: «Spendiamo il 5% in R&D», sottolinea Maspero. E aggiunge: «Siamo a un punto superiore alla media del nostro settore. La media Anie si attesta intorno al 4%». Andrea Maspero è dal 2012 Vice Presidente con delega per l’Internazionalizzazione di Anie Confindustria, che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia. E ora, dopo due mandati, è in corsa per la presidenza. «Raggruppiamo 13 settori merceologici, con aziende del calibro di Sts, Siemens, Abb, ma il 90% come tipicamente italico, è costituto da pmi. Sviluppiamo 80 miliardi di euro di fatturato, con 500mila addetti». Imprese che oggi più che mai intendono far sentire la propria voce: «In un contesto di incertezza come questo, come Anie dobbiamo essere sempre più presenti a tutti i tavoli, perché permeiamo trasversalmente tutta la realtà produttiva italiana». E qui il politico cede il passo all’entusiasmo dell’ingegnere: «Quindici anni fa al Kilometro Rosso inventarono un sistema che permetteva di attivare il telefonino semplicemente cambiandolo di posizione, non so se le ricorda qualcosa... Le nostre aziende realizzano quei prodotti che quando arrivano sul mercato cambiano il nostro sistema di vita. Così per l’accumulazione di energia: con le smart grid tra un po’ saremo tutti interconnessi, riverseremo con l’auto elettrica di notte quello che preleveremo di giorno. Oppure l’industria 4.0: chiunque ha una macchina colloquia in remoto sullo stato manutentivo. E la fabbrica Maserati di Grugliasco che produce la Levante è stata studiata dalle macchine! Dobbiamo farci conoscere maggiormente per avere più peso nel sistema confindustriale: i nostri associati devono avere il peso politico che ci compete. Rappresentiamo il 20% del Pil, ma non veniamo mai aiutati: nelle scelte politiche si parla di altro, di migranti, di reddito di cittadinanza, mentre non si parla mai di politica industriale. Eppure siamo la seconda manifattura europea. Immagini cosa riusciremmo a dare se fossimo non dico aiutati, ma semplicemente lasciati stare. E invece la politica ci vede danneggiati, per esempio con la plastic tax. La nostra è un’industria sana, vorremmo poter lavorare in un contesto normale».