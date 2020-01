La vecchia teoria dell’organizzazione scientifica del lavoro consisteva nel concepire il pensiero organizzativo solo attraverso strutture e procedure; si scopre ora che lo spirito umano è il migliore strumento di integrazione che permette di affrontare la complessità», sosteneva il sociologo francese Michel Crozier. Un pensiero che vale anche nella gestione del passaggio generazionale, specialmente se improvviso e, purtroppo, imposto da un lutto. È il caso dello spirito umano che anima Andrea Grossi, socio di riferimento di Greenthesis Group, così come sua sorella Simona. Il gruppo basato a Segrate, a due passi da Milano, gestisce con approccio integrato le molteplici attività connesse al trattamento, allo smaltimento, al recupero dei rifiuti, alle bonifiche ambientali e alla valorizzazione energetica dei rifiuti di origine industriale e civile. Un’impresa familiare nella quale un passaggio generazionale ben gestito, ancorché traumatico, ha portato sviluppo e crescita.



Tessuti antichi e abiti nuovi

«Per me e mia sorella - dice Andrea Grossi - è stata talmente improvvisa la morte di nostro padre Giuseppe e talmente grande e articolato il gruppo che dirigeva, che non abbiamo avuto la possibilità di scegliere: abbiamo dovuto agire e attuare un cambio generazionale forte e deciso, cercando di dare un taglio nostro all’azienda. Provo a spiegarmi con un esempio. Mio padre era alto 190 cm e pesava 100 kg, io sono alto 170 cm e peso 70 kg; non potendo usare i suoi abiti, ho cercato di prenderne i tessuti pregiati e di adattarli a me, per cucirmi un vestito su misura. Lo stesso per mia sorella Simona. Come abbiamo attuato dunque il cambiamento generazionale? Innanzitutto dando un taglio aziendale a una gestione piramidale: ci sono dei soci di riferimento, in questo caso Andrea e Simona Grossi, che hanno dato autonomia gestionale alle varie funzioni aziendali, responsabilizzando il management. Mancava però il filtro tra le varie funzioni aziendali e la proprietà: lo abbiamo creato nominando un direttore generale, figura che con mio padre non c’era. Lui aveva una gestione tipicamente padronale, mentre noi abbiamo scelto una gestione manageriale, essendo azionisti ma al contempo manager nell’azienda di nostra proprietà, dove però non agiamo da “padroni” perché sono cambiati gli stili di direzione. Siamo remunerati in funzione del ruolo che ricopriamo; poi, come soci, prenderemo i dividendi se e quando ci saranno. Penso sia un modo sano di porre la giusta distanza tra sé e la propria azienda, in modo da evitare di commettere errori dettati da un eccessivo coinvolgimento. Inoltre, abbiamo cambiato il 99% delle persone presenti nei ruoli apicali e i risultati ci danno ragione».

I figli del fondatore, Giuseppe Grossi, alla morte del padre non hanno avuto il tempo di scegliere: hanno dovuto agire in modo rapido



Ripensare un modello

Da un lutto improvviso, i due fratelli sono riusciti a trarre una spinta positiva per l’azienda, costruendo anche un clima rinnovato. «Tengo a sottolineare che io e Simona abbiamo cercato di creare con le persone nei ruoli chiave a noi più vicine svariati momenti di team building: da una cena insieme, a una bottiglia di vino condivisa dopo cena, oltre a partecipare a corsi interni di formazione, team building e tutte le iniziative della nostra Academy. Situazioni semplici, ma che possono correlare la capacità umana e manageriale al piacere di stare insieme. Alla fin fine, passiamo al lavoro l’80% del nostro tempo e non possiamo pensare di non condividere del tempo libero aziendale con le persone con cui lavoriamo gomito a gomito. È un approccio impensabile con la gestione aziendale di una volta, in cui tanti imprenditori, come anche mio padre, erano i padroni dell’impresa e il personale erano “i sottoposti”. Nel 2019 non è un modello praticabile, non per screditare quanto fatto in passato, ma semplicemente perché sono cambiati i tempi. La nostra svolta, come detto prima, è stata dare una struttura piramidale all’impresa, con i responsabili di funzione scelti per la loro affinità con la nostra visione imprenditoriale e con il collettore che è la direzione generale, che all’epoca di mio padre non esisteva: lui era la proprietà, amministratore delegato e direttore generale insieme».



Orgoglio e pregiudizio

Tutto questo in un settore produttivo, quello del ciclo dei rifiuti, sul quale negli ultimi anni i riflettori accesi dall’opinione pubblica si sono fatti sempre più luminosi, per via di una accresciuta sensibilità ambientale, ma non solo. «Come buona parte delle imprese che operano nel nostro ambito - precisa Grossi -, anche noi siamo stati vittime di un pregiudizio giudiziario e mediatico che, fortunatamente, è poi finito in nulla. Questo perché l’Italia è l’unico Paese nel quale chi fornisce un servizio come il nostro sconta il pregiudizio di essere considerato come colui che inquina, ribaltando di fatto la percezione della finalità reale della nostra opera, ossia lo smaltimento, il trattamento, il recupero dei rifiuti e la bonifica dei siti. Un’opera che portiamo avanti creando impianti tecnologicamente avanzati e in linea con tutti i dettami di legge, anche perché il settore in cui operiamo è estremamente normato. Peccato che, a livello nazionale, esso venga visto e percepito, al pari di quelli della sanità e delle infrastrutture, come un settore in cui si nasconde il malaffare. Non è così. Noi offriamo un servizio di cui siamo orgogliosi e che, per essere erogato, prevede la realizzazione di impianti altamente tecnologici: non a caso, siamo rimasti l’unico player privato, quotato, nel settore. Siamo quotati perché vogliamo offrire trasparenza e il fatto di essere in Borsa ce la dà. Sono il primo ad aprire le porte delle mie aziende a chiunque voglia vedere come lavoriamo: non abbiamo nulla da nascondere».



Prima le capacità, prima l’azienda

Anche se Andrea Grossi non ha figli, prima o poi si troverà ad affrontare comunque il passaggio generazionale dell’azienda nei panni di chi cede il testimone, con già però le idee chiare: «Ho quattro nipoti ed è come se fossero miei figli. Se vorranno lavorare in azienda dovranno dimostrare in maniera pratica e non teorica le loro capacità, passando dall’ufficio del personale, facendo colloqui e mettendosi alla prova.

Il gruppo è rimasto l’unico player privato del settore a essere quotato, confermando la volontà di lavorare in totale trasparenza

Oppure lavoreranno altrove, se non saranno portati per questo ambito. Più l’azienda ha redditività, più investiamo in essa, per ingrandirci e per creare nuovi posti di lavoro: perché l’obiettivo di un’impresa non deve essere solo quello di generare ricchezza, ma anche benessere, per chi ci lavora e per il territorio in cui sorge».

Nel nome del padre

Quando un padre lascia un’azienda ai figli, lascia sì un patrimonio economico ma anche uno morale: «Il più grande insegnamento che mi ha lasciato mio padre - conclude Grossi - è la capacità di saper ascoltare, per prendere le parti migliori delle esperienze degli interlocutori, farle proprie e metterle in pratica nella vita d’azienda. Lui pensava che quando ci si mette a un tavolo con una persona, anche se si è più bravi di lei, non la si deve mai sottovalutare, perché così facendo già ci insegna qualcosa. Mi ha lasciato anche il senso della famiglia e dell’unione: come in ogni famiglia si può discutere, litigare, arrabbiarsi, ma alla fine il Natale lo si passa sempre insieme e si fa di tutto per andare d’accordo. E il rispetto della parola: per lui, per chiudere un contratto bastava una stretta di mano. In questo, io e mia sorella siamo proprio come nostro padre. Penso che, se fosse qui, sarebbe contento dell’impostazione che abbiamo dato all’azienda, dei risultati e di quello che vogliamo che diventi da qui a dieci anni: puntiamo infatti a creare il polo privato leader del settore a livello europeo e mondiale. È un sogno: se si realizzerà bene, altrimenti sarà comunque un grande successo essere arrivati dove siamo oggi».