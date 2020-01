Rejoint chiude un round di investimento di oltre 1,3 milioni di euro

Rejoint, giovane azienda innovativa bolognese reduce dal CES di Las Vegas e che sviluppa protesi per il ginocchio personalizzate, ha chiuso un round di investimento con i business angels di IAG e con gli investitori della community della piattaforma di equity investing on-line Doorway di 1,350 milioni di euro.

Rejoint offre soluzioni disruptive nel settore della medicina ortopedica. Oltre il 20% delle persone che si sottopongono ad un intervento di sistemi protesici al ginocchio resta infatti insoddisfatta per le diverse problematiche che influenzano la qualità della vita (dolore, infiammazione, mismatch dimensionale). La soluzione di dispositivi realizzata ad hoc per ciascun paziente e ideata da Rejoint, si basa sull’applicazione al settore della medicina ricostruttiva, della realtà aumentata, dell’Intelligenza Artificiale (per studiare l’anatomia del paziente e progettare l’impianto), della più innovativa tecnologia di stampa 3D, che viene utilizzata anche durante gli interventi chirurgici e dei Big Data, attraverso tutori sensorizzati che permettono di monitorare la riabilitazione del paziente nonché il continuo miglioramento del prodotto.

“La partnership con IAG e con Doorway non ha avuto esclusivamente carattere di funding. Insieme abbiamo trascorso ed investito mesi all’insegna del confronto, dell’affinamento del business model, della strategia industriale, commerciale e di funding futuro. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con persone dotate di grande esperienza e capacità che affiancheranno il team di Rejoint che già ad ora conta di professionalità di altissimo livello” dichiarano Gian Guido Riva e Lorenzo Riva, founder di Rejoint. “Insieme porteremo forte innovazione nell’ottica del trattamento personalizzato di tutto il ‘patient journey’ in un mercato costantemente in crescita ma caratterizzato ad ora da un’offerta di prodotti e servizi ‘matura’. “

“Rejoint è un’opportunità molto articolata nelle sue capacità di innovare le risposte ai clinical need dell’ortopedia del ginocchio. Poiché Rejoint migliora sia l’efficacia del trattamento, sia il costo sostenuto dai sistemi sanitari, siamo convinti che la solida esperienza del team operativo ed il contributo degli investitori intervenuti sapranno trasformare una brillante soluzione tecnologica italiana in un caso di successo internazionale”, dichiarano i Champion IAG Michele Marzola e Claudio Zuccolotto.

“Il successo della partnership innovativa tra IAG e Doorway, a favore di Rejoint, eccellenza italiana nel settore della medicina ortopedica, dimostra che l’investimento in startup è una asset class alternativa. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari professionalità, esperienza e trasparenza, elementi presenti in tutti gli attori coinvolti nel deal” commenta Antonella Grassigli, CEO di Doorway e Socia IAG.