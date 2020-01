Nasciamo nel 1995 a Milano Malpensa, e da allora non ci siamo mai fermati, abbiamo esteso il network in tutta Italia, oltre agli aeroporti ai porti ed alle stazioni ferroviarie e dal 2015 abbiamo iniziato l'espansione all'estero, ad oggi siamo presenti in 10 nazioni in tutta Europa.

Diventare parte di ParkinGO, per un'impresa indipendente e dinamica, significa entrare in una realtà affermata a livello

internazionale, guadagnare un importante vantaggio competitivo ed economico sul mercato.

Il cliente è al centro del servizio, siamo attenti a fornire un'esperienza di parcheggio completa che

soddisfi le diverse necessità. Per questo disponiamo di una serie di servizi e di tecnologie in grado di dare quel “qualcosa in più” che ci distingue dagli altri.

ParkinGO Scanner è l'impianto di telecamere Full HD per la scansione e la verifica dello stato dell’auto. Funziona in qualsiasi situazione climatica e di luce e si avvale del riconoscimento targa.

ParkinGO è di fatto la prima rete di distribuzione di energia elettrica per la ricarica delle auto

presso gli aeroporti. Le colonnine sono presenti presso tutte le sedi per garantire una pronta risposta ai clienti che

scelgono una mobilità più sostenibile.

ParkinGO Academy è la scuola di formazione dedicata a tutti gli operatori ParkinGO. L'idea nasce dalla necessità di diffondere il know-how acquisito in 24 anni di esperienza nel settore dei parcheggi aeroportuali. Grazie all'Academy già diversi team hanno migliorato la gestione del lavoro, della comunicazione coi clienti e con i propri colleghi.

Grazie alla forza del network negoziamo con le più grandi aziende di comunicazione internazionale e poi condividiamo i guadagni pubblicitari con le società di parcheggio che aderiscono alle iniziative!

Ci affascina e ci stimola tutto ciò che è innovazione, dalla tecnologia alle nuove tendenze economiche che ci hanno condotti alla messa in opera delle nostre ultime creazioni:

GetMyCar, GoCarRentals e LeaseGO.

ParkinGO investe su di te quando entri a far parte del network:



● brandizziamo la tua struttura

● brandizziamo tue navette

● ti forniamo le divise

● ti forniamo consulenza marketing e commerciale

● stipuliamo accordi commerciali con le più grandi Travel Agency

● ci occupiamo di campagne digital marketing a livello nazionale e internazionale

Un Parcheggio da zero o la trasformazione della tua struttura in un parcheggio in full brand ParkinGO.

- Agevolazioni commerciali esclusive

- Personalizzazione struttura secondo gli standard ParkinGO

- Ti seguiamo in tutte le fasi dall'apertura alle fasi operative