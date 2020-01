Nel corso degli ultimi 40 anni Engel & Völkers è divenuta una delle aziende leader a livello globale nell’intermediazione di immobili di pregio, di uffici commerciali, di prestigiosi yacht e jet privati. Il network internazionale E&V continua ad espandersi anche grazie all’esclusivo sistema di franchising introdotto nel 1990. La visione che Engel & Völkers trasmette ai suoi clienti rispecchia perfettamente i valori del Brand: competenza, esclusività e passione.

Engel & Völkers è attualmente presente in oltre 800 location, in 33 Paesi e 4 Continenti.

Con uno Shop Engel & Völkers l’affiliato può beneficiare di un Brand conosciuto in tutto il Mondo e di una immagine forte e positiva sia a livello locale che globale.

Il franchise entra a far parte di un network di agenzie rinomate per la propria professionalità e per la qualità dei servizi offerti.

Ogni Shop Engel & Völkers riflette l’immagine del Marchio sul mercato immobiliare con un look sofisticato ed unico, facilmente riconoscibile in tutte le oltre 800 sedi dove E&V è attualmente presente. L’affiliato, inoltre, riceve costante supporto da parte dei nostri designer durante tutte le fasi di implementazione del negozio.

- Website: www.evfranchising.it

- Riferimento Franchising: Federica Ferretti - Mail a: Federica.Ferretti@engelvoelkers.com - Tel. fisso: +39 02-584 99 61

- Responsabile Franchising: Alberto Cogliati / Direttore Commerciale presso Engel & Völkers Italia