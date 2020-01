La vacanza green ora ha il suo manuale

Domanda provocatoria ma neanche troppo: in epoca di riscaldamento globale e di piogge tropicali anche a Milano, esiste un modo per rendere più sostenibile lo svago per antonomasia, ovvero la vacanza? Inutile girarci attorno: se è vero che per visitare alcune parti del mondo l’aereo è l’unico mezzo di trasporto accettabile, lo è altrettanto che ogni viaggio sulle ali produce emissioni a volte anche duecento volte superiori a quelle della nave. E dunque? E dunque, se proprio non avete a disposizione mesi e mesi di vacanza, ma dovete necessariamente partire in aereo – a proposito, quasi un italiano su due ha paura di turbolenze e decolli – ci sono altri accorgimenti che possono essere presi per diventare sostenibili. Ad esempio, sposando quelle iniziative messe in campo dagli imprenditori del comparto che rispondono al nome di Sustain-T, che riassume una mission ambiziosa: “Sustainable Tourism through Networking and Collaboration”, che significa creare un ecosistema sostenibile attraverso collaborazioni e meccanismi di rete. Si tratta di un progetto che vuole incrementare la sostenibilità di micro e piccole imprese europee che si occupano di turismo, accrescendo la consapevolezza dei manager e degli imprenditori sui temi della tutela dell’ambiente. Come? Attraverso la realizzazione di un network di università partner, guidate dall’Università Autonoma di Barcellona, e che vede per l’Italia il coinvolgimento di Luiss Business School, sotto il coordinamento del professor Nunzio Casalino.

L’obiettivo di sustain-t è di creare un ecosistema sostenibile attraverso collaborazioni e meccanismi di rete tra operatori

Le attività del progetto si stanno svolgendo in tre specifiche fasi. Quella di trasferimento delle competenze, che ha coinvolto tutti i partner dell’iniziativa. Quella di literature review, in cui gli aderenti hanno provveduto ad alimentare un ampio knowledge pool digitale che ricomprende: raccomandazioni dell’UE, relazioni, statistiche, studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche sul turismo sostenibile, nonché sullo sviluppo delle competenze trasversali (comunicazione digitale, organizzazione dei servizi, leadership, relazioni col cliente, capacità di fare rete e collaborazione tra imprese). Infine, la fase di ricerca e analisi vera e propria, in cui Luiss Business School insieme ad altri due partner (uno portoghese, l’altro ungherese) si è occupata dello svolgimento di una survey con l’obiettivo di raccogliere un elevato volume di preziose informazioni sui fabbisogni manageriali e gestionali delle Pmi nel settore del turismo, e che ha dato luogo alla produzione di un manuale operativo e di specifiche linee guida, tramite anche la classificazione delle peculiarità organizzative di tali imprese e l’identificazione dei principali indicatori di prestazione.

Questa indagine è stata studiata per individuare tre macrotemi: il grado di consapevolezza e conformità delle Pmi ai principi internazionali del turismo sostenibile; le sfide che gli imprenditori devono affrontare per rendere le loro imprese e/o i loro servizi turistici più sostenibili dal punto di vista ambientale; i gap formativi e di competenze manageriali/gestionali legati al possibile miglioramento della produttività e sostenibilità di tali organizzazioni. Infine, a valle degli studi effettuati sono stati poi predisposti sei moduli formativi e relativi questionari di autovalutazione, tutti disponibili sulla piattaforma e-learning predisposta nell’ambito del progetto.

L’85% delle imprese intervistate mantiene una stretta relazione con il tessuto produttivo insediato nel territorio

Che cosa emerge dalla survey? In primo luogo, che il 92,5% del campione intervistato di aziende è gestito direttamente dalla proprietà, con imprese relativamente “giovani” (l’85% ha meno di 25 anni, il 10% ne ha cinque). Interessante poi notare quali siano le pratiche messe in atto dagli imprenditori in ottica sostenibilità. La metà degli intervistati ha avviato procedure per ridurre il consumo di energia, una percentuale che arriva al di sopra dell’80% se si considera anche chi ha messo in pratica “parzialmente” queste misure. I dati sono comunque ancora abbastanza desolanti: oltre il 53% del campione non ha avviato – o lo ha fatto in modo superficiale – strategie di riciclo e compostaggio dei rifiuti. Il 60% non prova a risparmiare acqua.

Migliore è invece il rapporto tra le Pmi turistiche e il territorio in cui si muovono. La creazione di un network tra turismo, filiera agroalimentare e altre produzioni autoctone e chilometro 0 permette di ridurre notevolmente l’impatto ambientale. L’85% delle imprese intervistate acquista eccellenze locali ove possibile e una analoga percentuale si concentra su un incremento del proprio giro d’affari basato sulla qualità dei prodotti offerti. Importante, inoltre, il ruolo del passaparola, come nel caso dell’informazione dei turisti delle opportunità offerte dal territorio e dagli esercizi locali.

Se, dunque, la sostenibilità è un tema così dibattuto e di così prepotente attualità, che cosa impedisce agli imprenditori del turismo, specie quelli di piccole dimensioni, di adottare pratiche che rendano il loro business più sostenibile? Non è certo una grande sorpresa scoprire che per il 74% del campione il problema principale è rappresentato da un’impennata dei costi che non si traduce, almeno nell’immediato, in un analogo incremento del fatturato. E poco meno del 70% degli intervistati sostiene che lo sforzo in termine di risorse umane è troppo elevato per “valere la candela”. Ultimo punto della “black list” è rappresentato, nel 72% dei casi, dalla mancanza di un quadro informativo chiaro e sistematizzato.

In conclusione: l’esito di questa survey ha dato luogo alla produzione di un manuale operativo e di specifiche linee guida per supportare le Pmi che operano in ambito turistico, nella realizzazione di business sostenibili. Un vero e proprio vademecum che consenta di rendere la filiera turistica – finalmente – sostenibile. Madre Natura ringrazia…