Le dimensioni non contano... il marchio sì

È quella piccola, la più piccola della famiglia, la baby. Ma non le manca niente ed è una Porsche, vera. Non bisogna farsi influenzare dalle dimensioni o dal suo essere un Suv compatto. Macan, oltre ad alcuni tratti estetici distintivi della marca, ha in comune con i resto della gamma il suo essere soprattutto un’auto sportiva. È veloce e divertente da guidare, grazie al suo assetto e alla trazione integrata attiva Porsche Traction Management che si fanno sentire sulla strada, in accelerazione, in frenata, in fuoristrada. Un motore turbo a benzina due litri da 245 cavall che sviluppa fino a 370 Nm di coppia motrice e un cambio a doppia frizione Pdk a sette rapporti, poi, fanno il resto. Così la “baby” tocca i 225 chilometri all’ora di velocità e arriva da zero a cento chilometri all’ora in 6,7 secondi (6,5 con il pacchetto sportivo Chrono).

Non riuscirà a fare il record in circuito, ma il piccolo Suv ha l’innegabile vantaggio di essere anche una Porsche da usare davvero tutti i giorni, da parcheggiare senza affanno, da portare a fare shopping senza timori, anche grazie a un un sistema antifurto con sorveglianza interna di serie. Poi ha un bagaglio che arriva fino a 1500 litri con i sedili abbassati e cinque posti comodi. Lo spazio dentro c’è perché è comunque lunga quasi 4,7 metri e, in fondo diciamolo, la definiamo “piccola” solo perché è una Porsche.

Macan, nella sua versione base, sarebbe già il top di gamma di quasi tutti gli altri costruttori di auto perché ha di tutto. Solo qualche esempio. La tecnologia Led è stata utilizzata come standard per la realizzazione dei nuovi proiettori principali e per fascia tridimensionale nella sezione posteriore del veicolo, mentre è possibile scegliere l’opzione Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) per un controllo adattativo della distribuzione della luce. Il sistema Porsche Communication Management ha uno schermo touch full HD è di 10,9 pollici attraverso il quale si accede a tutta una serie di funzioni digitali, inclusi la navigazione online, la predisposizione per il cellulare, due interfacce audio e comandi vocali intelligenti. Fra le altre dotazioni standard disponibili spiccano il sistema Porsche Connect Plus (con modulo per il collegamento a internet e lettore di scheda SIM), l’hotspot WLAN e una serie di servizi Porsche Connect con la connessione al cloud Here, utilizzata per una navigazione con dati sempre aggiornati. Le app Porsche Connect e Porsche Car Connect consentono, mediante lo smartphone, di scegliere una destinazione, inviarla all’auto e, allo stesso tempo, cercare un parcheggio libero o ascoltare la musica in streaming. Tra gli optional, invece, ci sono i cerchi da 21 pollici, Il volante sportivo GT che ricorda lo stile della Porsche 911, lo Sport Chrono che consente un assetto ancora più sportivo di telaio, motore e cambio, il sistema di assistenza alla guida Traffic Assist che frena e accelera in modalità semi-automatica, aiuta a rimanere all’interno della corsia di marcia in caso di ingorghi stradali e code.

Il prezzo? Parte da 61.763,00 euro.