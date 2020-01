La revoca della concessione ad Autostrade, un bluff che non sta in piedi Se l'azienda venisse privata della sua ragione operativa tutti coloro che vi lavorano sarebbero coinvolti e pagherebbero un prezzo che non spetta a loro pagare, ma solo al ristrettissimo gruppo di dirigenti e azionisti di controllo che dovessero venire individuati come colpevoli del disastro del Morandi alla fine dell'iter giudiziario. Quindi? Tutto fumo negli occhi politico.