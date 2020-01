Se Trump censura i dati economici per i media

Da tempo i media negli Usa – che dettano legge nel mondo, in materia! - hanno avuto accesso in anticipo ai principali dati economici, perchè il governo degli Stati Uniti permette a membri selezionati dei media di vedere in anticipo i principali dati pubblicati - pensiamo all'occupazione o alla crescita economica - in modo da poter preparare in anticipo le loro analisi. Ma il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (responsabile di tali dati sull'occupazione) sta pensando di eliminare del tutto quest'accesso anticipato, per... preoccupazioni per la sicurezza nazionale!

Giustificazione chiara o no, la mossa, ancora da approvare, potrebbe dare agli investitori professionali un vantaggio ancora maggiore rispetto alle loro controparti al dettaglio. I professionisti tendono ad accedere direttamente ai dati di mercato, ma gli investitori al dettaglio dipendono in genere dagli aggiornamenti dei media per prendere decisioni informate di cui in questo nuovo assetto non potrebbero più disporre. Gli investitori al dettaglio sono già svantaggiati quando si tratta di fare scelte di investimento a breve termine: gli investitori "istituzionali" hanno accesso a un terminale da 24.000 dollari all'anno che mostra i dati non appena vengono rilasciati. Ma c'è di più nell'essere un investitore di successo che non avere subito i dati aggiornati. Molti investitori - tra cui Warren Buffett - vi direbbero che i prezzi di mercato riflettono già le informazioni in circolazione. E' conosciuta come "l'ipotesi del mercato efficiente", e potrebbe spiegare perché ad esempio le azioni si sono a malapena mosse mentre gli Stati Uniti e la Cina hanno ufficializzato il loro accordo commerciale mercoledì. Una crescente carenza di informazioni può - e in effetti lo ha fatto - andare troppo oltre. Nel 2012, le autorità di regolamentazione si sono rese conto che diverse banche avevano manipolato un tasso di interesse chiave relativo a prestiti per un valore di 300 trilioni di dollari presentando dati falsi - traendo profitto dalla relativa attività di trading. Il cambiamento di accesso ai media è molto lontano dal creare un altro scandalo di questo tipo, ma alcuni sostengono che sia un pendio scivoloso che potrebbe portare a cifre economiche del tutto inaffidabili.