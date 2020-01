L’economia Usa vola, ma gli investitori sono dubbiosi sui profitti delle aziende

Le aziende americane cominceranno a presentare i risultati dello scorso trimestre questa settimana e,aspettandosi un altro calo dei profitti, gli investitori sono piuttosto dubbiosi sull'intera situazione. Il quarto trimestre del 2019 è stato caratterizzato da tensioni commerciali, che potrebbero in parte spiegare il previsto calo dei profitti dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Un quarto trimestre particolarmente forte nel 2018 significa che il calo sembra peggiore di quanto non sia - anche se i profitti sono diminuiti anche nel terzo trimestre, per ben due volte di seguito. Gli investitori possono contare sul fatto che alcuni settori saranno colpiti: gli industriali sono stati nel pieno delle controversie commerciali, mentre i profitti delle imprese discrezionali dei consumatori (che vendono cose che la gente vuole ma di cui non ha bisogno) sono attesi in calo del 14% dal 2018. Questo è in gran parte dovuto alla General Motors, che ha avvertito che uno sciopero potrebbe far intaccare i profitti di 2 miliardi di dollari.

Con l'accordo commerciale USA-Cina (finalmente) firmato mercoledì, gli investitori non sono troppo preoccupati per l'anno scorso. Si aspettano notizie molto più allegre e sperano che i tagli dei tassi d'interesse del 2019 alimenteranno un 2020 più redditizio. Secondo Bloomberg, gli analisti si aspettano che i profitti delle aziende statunitensi crescano di oltre il 9%, con le aziende energetiche, industriali e dei materiali in prima linea. Ma poiché gran parte di questa crescita dei profitti potrebbe già essere impressa nei prezzi delle azioni di queste aziende, gli investitori controlleranno le previsioni nelle prossime settimane per assicurarsi che il loro ottimismo non sia fuori luogo. La stagione dei profitti è iniziata col botto delle banche: JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo sono andate tutte bene. Gli investitori osservano da vicino i guadagni delle banche perché tendono a riflettere la salute generale dell'economia. I tassi di interesse più bassi hanno ridotto l'importo che le banche guadagnano da ogni prestito, ma hanno anche alimentato la domanda di prestiti: gli analisti si aspettano che i profitti crescano del 6% rispetto all'anno precedente.