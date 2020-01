L’AIFI vi aspetta all'IPEM di Cannes dal 28 gennaio

Il 28, 29 e 30 gennaio AIFI sarà a Cannes per la tre giorni di IPEM dedicata al private equity con un proprio corner. Il direttore generale Anna Gervasoni, interverrà inoltre alla roundtable del 29 gennaio alle 14.30 dal titolo "Italy focus: Watch out, PE Investors are betting again on Italy". Alla tavola rotonda saranno presenti: Matteo Cirla, IGI, Raffaele De Courten, Alto Partners, Gianandrea Perco, Dea Capital Alternative Funds, Michele Semenzato, WIse Equity. Per maggiori informazioni: https://www.ipem-market.com/