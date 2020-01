Dove arriverà il grande freddo che sta congelando gli hedge fund

Secondo gli ultimi dati, nel 2019 gli hedge fund hanno mostrato i loro migliori rendimenti azionari del decennio, ma non sono stati ancora all'altezza del mercato azionario complessivo. I "fondi azionari long-short" - quelli che acquistano contemporaneamente azioni che si prevede rincarino e altre che pensano andranno in ribasso - hanno restituito un rendimento del 15% l'anno scorso. E’ stato il loro miglior rendimento dal 2010, ma comunque ben al di sotto del guadagno complessivo del 31% registrato dal mercato. Perché? Per un paio di motivi. Per prima cosa, gli hedge fund addebitano ai loro clienti ingenti commissioni che divorano i loro rendimenti. Poi, si sono avvicinati con cautela al rally del mercato azionario dell'anno scorso dopo essere stati colpiti da un crollo del mercato azionario alla fine del 2018. Molti hanno scommesso sul fatto che il mercato azionario sarebbe crollato nel 2019 - e così facendo, hanno perso parte dei guadagni che avrebbero potuto ottenere. E anche se hanno ridotto significativamente quelle scommesse, verso la fine dell'anno, si è rivelato un caso tipico di “troppo poco, troppo tardi”.

Anche se gli hedge fund sono spesso glorificati dalla comunità degli investitori, non sono necessariamente il posto migliore per mettere il proprio denaro. Questo è particolarmente vero quando la maggior parte delle attività raggiungono livelli record, dato che è tipicamente più difficile per gli hedge fund superare il mercato in quel contesto. Gli investitori, quindi, potrebbero preferire l'opzione “a basso numero di ottani” dei fondi automatici negoziati in borsa (ETF) che seguono il mercato azionario nel suo complesso. Non solo sono notevolmente più economici, ma l'anno scorso avrebbero anche ottenuto un rendimento più elevato. L'hedge fund di Ray Dalio, il più grande al mondo, ha visto uno dei suoi fondi di punta registrare la prima perdita annuale dall'inizio del millennio, nel 2019. Su con la vita, Ray: il fondo ha perso solo lo 0,5%, e questa è stata solo la quarta volta che il fondo ha perso denaro in quasi 30 anni di storia.