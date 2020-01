Costruzioni, Ance: la miopia del governo rischia di far chiudere i cantieri

Il governo è malato di miopia. Lo dice anche l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili. «Le misure contenute dal decreto Milleproroghe ricalcano di fatto un impianto già consolidato in una logica di perenne 'proroga di anno in anno» ha affermato il vicepresidente dell'Ance, Marco Dettori, nel corso di un'audizione alla Camera. La stesso rilievo che Confindustria ha mosso all’esecutivo in merito alle nuove misure di Industria 4.0 contenute nella legge di Bilancio. Per quanto riguarda le costruzioni, in particolare, il provvedimento contiene due disposizioni di proroga d'interesse per il settore, che riguardano il ''bonus verde'' per la sistemazione di aree scoperte e giardini, prorogato anche per l'anno 2020; e l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure del ''codice della crisi d'impresa'', la cui adozione è stata posticipata dal 1° marzo al 30 giugno 2020. «Se da un lato, infatti, è accolta con favore la proroga del ''bonus verde'' che va ad aggiungersi alla conferma, anche per il 2020, degli ulteriori bonus fiscali di recupero edilizio stabiliti dalla legge di Bilancio 2020, preme rilevare che tali incentivi dovrebbero trovare, a nostro giudizio, una definitiva stabilizzazione» ha aggiunto Dettori. «Sul tema, per favorire un reale processo di modernizzazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario prorogare sino al 31 dicembre 2030 la detrazione Irpef/Ires spettante per gli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti (Sismabonus), nonché di quella applicabile per l'acquisto di immobili ''antisismici'' (Sismabonus acquisti), attualmente operative sino al 31 dicembre 2021. È, infatti, evidente la necessità di continuare a favorire gli interventi di rinnovamento in chiave antisismica del patrimonio esistente, per i quali occorrono, tuttavia, tempi ben più ampi dell'attuale scadenza, fissata normativamente alla fine del 2021. Mancano le auspicate misure fiscali richieste dall'Ance, volte a rendere più fruibili le attuali modalità applicative delle agevolazioni fiscali connesse al recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica. Occorre, infatti, estendere l'ambito applicativo dello sconto in fattura agli interventi condominiali volti alla riqualificazione energetica di secondo livello, agevolati con l'Ecobonus, di importo almeno pari a 200.000 euro, nonché ripristinare lo sconto anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica agevolati con il cd. ''Sismabonus'', sempre di importo pari o superiore a 200.000 euro» ha spiegato ancora Dettori.