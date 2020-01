Come fa Delta a volare alto quando tutti gli altri stentano

Gli azionisti di Delta Air Lines hanno ricevuto una piacevole sorpresa quando nei giorni scorsi hanno fatto il check-in sul mercato: il prezzo delle azioni del vettore ha ricevuto un aggiornamento del 4% dopo che i guadagni trimestrali hanno superato le aspettative. I risultati finanziari di Delta per la fine del 2019 hanno superato la pista: i ricavi sono aumentati del 6,5% rispetto all'anno precedente, mentre i profitti sono aumentati di oltre il 30%. Ciò è stato in parte dovuto alla riduzione dei costi del carburante a basso costo e alla domanda interna da parte degli statunitensi che hanno raggiunto il massimo storico durante le vacanze. Ma Delta ha anche puntato sulla vendita della sua partecipazione nella compagnia aerea brasiliana Gol, recentemente abbandonata a favore di un investimento in un concorrente più grande, la Latam. Delta ha anche consolidato il suo status di compagnia aerea di alto livello. I ricavi delle sue cabine premium - business e prima classe - sono cresciuti del 9%, il doppio rispetto ai ricavi della classe economica. Tuttavia, potrebbe esserci una leggera turbolenza in futuro: la compagnia aerea ha detto che i costi di volo potrebbero rincarare fino al 3% in questo trimestre, in parte a causa dei maggiori stipendi del personale. Un altro fattore che ha contribuito al trimestre di qualità di Delta è stata la debacle del Boeing 737 Max. Quando per la crisi del velivolo i suoi concorrenti hanno cancellato i voli, i viaggiatori si sono rivolti a Delta. Se e quando i jet della Boeing si rimetteranno in volo, Delta potrebbe perdere mercato. Ma la sua perdita potrebbe essere un guadagno per l'America: il segretario del Tesoro americano ha avvertito domenica che le disgrazie di Boeing potrebbero ridurre la crescita economica americana di 0,5 punti percentuali. Warren Buffett è un grande investitore della compagnia aerea. Chissà perché gli piace Delta