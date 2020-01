Una serata all’insegna della cultura, dell’arte, della musica, con una folta partecipazione di autorità e di studenti universitari: si è svolto a Milano l’evento promosso dagli studenti di “Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio” dell’Università Cattolica. Giunto alla sua nona edizione, nella suggestiva cornice della Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, l‘evento didattico di fine corso è stato progettato e interamente autoprodotto dagli studenti del corso di “Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, curato dal professor Giovanni Bozzetti. Quest'anno il progetto-evento dal titolo "KnowMI" aveva come obiettivo quello di sottolineare come Milano sia una Città sempre più internazionale e multiculturale, attraverso la realizzazione di una mappa digitale interattiva delle rappresentanze diplomatiche e culturali straniere presenti sul territorio milanese. Milano, infatti, è la Città con più delegazioni diplomatiche nel mondo, è stata sede nel 2015 dell’Expo, sarà sede del Forum Internazionale della Cultura nel 2020 e delle Olimpiadi invernali nel 2026, confermandosi come la Città più internazionale d’Italia. «L’iniziativa didattica – ha detto il Prof. Giovanni Bozzetti, già Assessore del Comune di Milano e di Regione Lombardia - offre ai giovani la grande opportunità di sviluppare un senso pratico nella valorizzazione dei beni culturali in una logica di marketing territoriale e nel contempo promuove le molteplici diverse proposte culturali straniere presenti in Milano, ma poco conosciute». L’evento ha coinvolto in un cultural talk alcuni rappresentanti delle Istituzioni, quali il Decano del Corpo Consolare di Milano, Ricardo Duarte, console dell’Uruguay, che ha ricordato che ci sono ben 123 consolati a Milano e nella Lombardia, un numero che riflette la crescita della città di Milano e che ha subito un’accelerazione con l’Expo; il Sottosegretario con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali di Regione Lombardia Alan Rizzi, che ha spiegato che nel 2018 la Lombardia ha pesato un terzo di tutti gli interscambi commerciali italiani, per un totale di 261 miliardi di euro; l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, che ha annunciato che Milano ospiterà a fine ottobre l’incontro delle 40 città più influenti al mondo dal punto di vista culturale; Simonpaolo Buongiardino, Vice Presidente di Unione Confcommercio Milano, che ha ricordato come Milano sia da sempre una città accogliente, oggi a maggior ragione perché a Milano ci sono migranti di tutte le etnie, e che ha circa 10 milioni di turisti e il 20% di residenti stranieri, e rappresentanti del mondo della Cultura e dell’Arte quali Livia Pomodoro, Presidente dell’Accademia di Brera, che ha sottolineato il valore delle iniziative a favore del dialogo e della pace in una fase di preoccupanti tensioni internazionali, e Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Giovanni Bozzetti ha spiegato che vivono a Milano 270mila cittadini stranieri, di cui il 20% extracomunitari. È visitata da 393mila turisti cinesi, 343mila statunitensi. Nove i milioni di turisti stranieri, contro i 7,7 italiani.

Durante la serata si è svolta la suggestiva performance live degli artisti Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese con la loro straordinaria opera “La Bandiera del Mondo 1+1=3”, che gode del patrocino del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri: gli ospiti sono stati invitati a sistemare 196 quadri dipinti da Savarese raffiguranti altrettante bandiere dei Paesi dell'Onu, una davanti all’altra in modo casuale, su un telaio realizzato da Pistoletto e distribuito lungo tutta la sala. Pistoletto ha affermato che l’uno da solo non esiste, esiste uno zero che diviso a metà fa uno e uno; che uniti producono un terzo elemento che non esisteva. Savarese ha aggiunto che i loro sono atti simbolici, che rendono possibile l’unione dei popoli. Il curatore dell’opera Fortunato D’Amico ha affermato che l’estetica dovrebbe andare insieme all’etica: fare arte è unire, questo è lo spirito di La Bandiera del Mondo 1+1=3. Numerosi inoltre i momenti di spettacolo nel corso dell'evento, tra cui quello della famosa violinista Saule Kilaite, che ha accompagnato gli ospiti in un affascinante viaggio musicale intorno al mondo ed alle sue diverse culture, per poi affermare che tutte le strade portano a… Milano; e la performance di danza CORPOralMENTE RITMO delle ballerine Valentina Squarzoni e Roberta Franzini.