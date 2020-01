Mauro Del Rio entra in Entire Digital

Entire Digital, ​data-driven company italiana che fornisce tecnologie su misura per publisher, media outlet e business online, annuncia l’ingresso di ​Mauro Del Rio​, Chairman di Docomo Digital e fondatore di Buongiorno, nel capitale della società.

Fondatore di ​Buongiorno​ nel 1999, ​multinazionale che si occupa della creazione e distribuzione di contenuti multimediali per oltre 130 operatori di telefonia fissa, mobile ed internet in tutto il mondo,​ quotata nella borsa di Milano nel 2003, poi venduta al colosso giapponese ​Docomo​ per 300 milioni di dollari, Mauro Del Rio è stato protagonista nel campo dell’evoluzione tecnologica dell’ecosistema cripto sin dai suoi esordi. L’imprenditore emiliano è stato Seed investor in moltissime iniziative tech tra cui ​Supermercato24, Empatica ​e​ Next14​.

Nel 2015 ha puntato il mondo sportivo e con 6 soci imprenditori locali, ha ri-fondato la squadra calcistica del ​Parma ​allora nel campionato dilettanti, attualmente in Serie A. Ma non solo, Mauro Del Rio ha investito anche in due famosi locali milanesi, l’Apollo e il Santeria.

Tra i suoi investimenti più rilevanti c’è anche quello in ​I​conium​, startup innovativa che investe nello sviluppo dell’ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain.

Oltre a Docomo Digital Ltd, ha partecipato ad una seconda holding, ​Capital B​, veicolo di investimento in tecnologia, arte e musica.

L’arte e la cultura sono sempre al centro dell’attività imprenditoriale di Del Rio che insieme a sua moglie Lucia Bonanni, ha ideato un nuovo spazio espositivo chiamato BDC28, ​nel cuore di Parma, un quartier generale aperto a tutti, teatro di concerti, mostre, feste, dj-set e incontri letterari. Una possibilità democratica per la città emiliana in cui manifestare,liberamente, la creatività in ogni forma d’arte.

“Mauro è uno degli imprenditori che stimo di più a livello globale - commenta Squillace, CEO e founder dell’azienda - il suo ingresso mi riempie di orgoglio e valida il nostro proof of concept che in soli 18 mesi ci ha permesso di passare da zero ad oltre un milione di fatturato. La nostra tecnologia sta davvero cambiando un comparto fermo da troppo tempo. Noi non usiamo la tecnologia, noi viviamo la tecnologia”

Entire Digital​ grazie all’algoritmo proprietario di produzione contenuti è editore di Notizie.it​ ​e da alcuni mesi ha iniziato il suo processo di internazionalizzazione in Francia e Spagna con ​Infos.fr​, A​ ctualidad.es

E’ stata fondata nel 2017 da Massimiliano Squillace,​ imprenditore seriale 40enne da 20 anni nel mondo delle startup, con alle spalle quattro exit, tra cui OLX, venduta a Naspers, la big company sudafricana delle tlc per 80 milioni di dollari e Nanopublishing venduta ad Excite Populis.

L’ingresso di Del Rio in Entire Digital avviene nel momento in cui l’azienda apre i suoi confini all’estero. Dopo il lancio di Francia, Spagna la startup milanese, sta lavorando ad un nuovo aumento di capitale con l’obiettivo di raccogliere 6 milioni da investire sull’internazionalizzazione per aprire in 8 paesi entro il 2022 e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale proprietaria.

Nel 2019 Entire Digital ha chiuso un aumento di capitale da 1.2 milioni di euro.