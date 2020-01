Dal 2008 Stefano Quitadamo, con la sua web agency Armah, sviluppa progetti eCommerce e digital strategies per il mondo farmaceutico. «Abbiamo collaborato con le maggiori aziende multinazionali», spiega, «dal 2013 abbiamo focalizzato l’attenzione sul mondo della “Farmacia Online” per clienti scottati da precedenti esperienze con altre agenzie non verticali su questo settore. È così che abbiamo implementato un percorso attuativo per lo sviluppo verticale delle Farmacie online, legato a doppio nodo all’utilizzo di un tool di AI di nostra proprietà, FarmaConnect, software che permette al farmacista di velocizzare il processo di catalogazione dei prodotti, gestire e migliorare la marginalità della farmacia online e sviluppare un magazzino di vendita legato non solo alle giacenze della propria farmacia ma anche a quelle dei propri grossisti. Dal software allo sviluppo del digital marketing il nostro workaround è completo a 360 gradi completo per ottenere gli obiettivi preposti». Armah è presente con sedi commerciali a Napoli e Milano e in Ungheria dove risiede l’headquarter. Il motto? «If you cannot do great things, do small things in a great way».

www.stefanoquitadamo.com

www.armah.it

numero verde: 800300713