Il punto cassa all-in-one di SisalPay

Con l’entrata in vigore della trasmissione telematica dei corrispettivi e le nuove direttive legate al mondo dei pagamenti, il mercato dei sistemi di cassa e dei gestionali per il Retail sta vivendo un periodo di fermento. Fra le innovazioni in questo settore, SisalPay – da oltre 10 anni leader nei servizi di pagamento –ha presentato EasyCassa, un sistema di cassa telematico con un modello unico nel suo genere: si tratta infatti di un punto cassa fornito in abbonamento secondo il modello as a service.

Con EasyCassa si paga un unico abbonamento mensile per avere l’hardware in comodato d’uso, il software di cassa, il cloud con diversi strumenti di analisi e la gestione della fatturazione elettronica, oltre naturalmente alla stampante fiscale e ad un lettore di barcode da banco che gli esercenti possono usare per leggere i prodotti in velocità o acquisire i dati dei clienti. Una volta sottoscritto l’abbonamento EasyCassa, tutti gli aggiornamenti futuri e le nuove funzioni sono inclusi e diventeranno disponibili per l’esercente automaticamente. EasyCassa, che vanta già 7.000 punti cassa installati in tutta Italia, è la soluzione ideale per bar, ristoranti, e in generale negozi per la vendita al dettaglio, ma sono già in rilascio versioni specifiche per mercati verticali come il wellness.



www.easycassa.it