JustMary.fun, al via un round privato di investimento

Justmary, il primo delivery in Italia di prodotti Cbs, su richiesta di molti investitori apre un round privato di investimento a sostegno delle attività estere. Con oltre 33mila euro di fatturato mensile Justmary si appresta a chiudere l’anno con oltre 220mila euro di fatturato al suo primo anno di attività. «Un successo inaspettato», commenta il fondatore Matteo Moretti. Justmary, che oggi dà lavoro a oltre 15 persone in italia e genera un forte indotto tra fornitori/agricoltori e pubblicità, guarda a Londra come prima città internazionale e grazie a questo round privato vuole lanciare l’operatività nella capitale inglese. Attualmente, con oltre 200 soci, Justmary è una delle maggiori realtà in italia e punta a essere un riferimento in tutta europa. «L’apertura delle operation sulla città di Londra - afferma Matteo Moretti - è un tassello importantissimo nello sviluppo della società, il quale seguirà di pochissimo l’apertura nella città di Rimini che consolida ulteriormente la forza della società sul territorio italiano».



info@justmary.com