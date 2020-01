L’ultima tendenza del wellness 2.0 è il Fast Fitness. I Centri Fit And Go sono gli unici in Italia ad avere allenamenti con personal trainer e tecnologia Ems, per allenarsi in soli 20 minuti a settimana; lo speciale tapis roulant immerso in una scocca in vetroresina Vacufit che fa bruciare più di 700 calorie in soli 30 minuti; la Criofit per immergersi a -180° per 3 minuti e provare tutti i benefici del freddo. Durante un allenamento total body a corpo libero, condotto con un personal trainer altamente specializzato, si indossa una speciale tuta munita di elettrodi. Gli impulsi, totalmente sicuri per il corpo umano, sollecitano oltre 300 muscoli in profondità, arrivando ad attivare tutte le unità motorie del nostro corpo (solitamente un normale allenamento riesce ad attivare solo il 70%) ed aumentandone la contrazione volontaria dell’80%, senza però gravare sul sistema osteo-tendineo. E nei centri Fit And Go viene fornito tutto il necessario per l’allenamento e per fare la doccia. Come fare per aprire un centro Fit And Go? «Stiamo selezionando nuovi affiliati, soprattutto nelle città in cui ancora non siamo presenti», spiega Marco Campagnano: «Aprire un centro Ems vuol dire fare business in un settore innovativo ed in continua crescita, farlo con noi significa affidarsi a chi ha maturato tanta esperienza sul campo e può portarvi quindi direttamente al successo, garantendo un percorso facilitato ed un supporto a 360°».



franchising@fitandgo.it