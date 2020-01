Il franchising immobiliare riporta al centro le persone

Il mercato immobiliare in Italia è sempre più complesso e sono necessari nuovi approcci e nuovi strumenti, per questo è importante distinguersi dalla massa.

“Leave your mark”, il nuovo claim che accompagna il lancio del nuovo logo di Coldwell Banker, punta l’attenzione proprio su questo aspetto: riportare al centro del settore immobiliare le persone, operatori e clienti.

Coldwell Banker, franchising di origine americana nato nella Silicon Valley nel 1906, ha sempre guardato le cose in modo differente, ha sempre trovato nuove strade per aiutare i clienti, è sempre stato pioniere del settore immobiliare trovando, anno dopo anno, i migliori strumenti e le migliori tecnologie da offrire alla propria rete.

«Oggi la sfida è riportare al centro del processo immobiliare le persone», afferma il presidente di Coldwell Banker Italy Roberto Gigio: «è un cambio di paradigma, significa che ogni nostro agente, ogni nostro collaboratore deve essere in grado di entrare in sintonia con i clienti, ascoltare le loro esigenze e lasciare nella loro memoria il ricordo di un’esperienza straordinaria. La tecnologia è fondamentale, il marketing d’eccellenza uno standard irrinunciabile, ma sono le risorse umane il vero plus di ogni azienda di successo. Far parte del nostro network significa avere la possibilità di lasciare il segno nel mondo del real estate, ma per poterci riuscire bisogna, ogni giorno, tenere a mente quali sono i valori guida che improntano il nostro agire. Abbiamo la fortuna di svolgere un lavoro meraviglioso, non siamo semplici venditori, siamo facilitatori di sogni: aiutiamo i nostri clienti a realizzare il sogno di una casa, questa è una customer experience che non si dimentica facilmente, è nostro preciso dovere farla diventare un’esperienza memorabile».

Per farlo occorre essere particolarmente selettivi nella scelta delle persone, e circondarsi solo di persone di valore. «Vediamo sempre più spesso sedicenti agenti immobiliari che si “vendono” a "provvigioni zero” determinando con questo il loro effettivo valore. Noi abbiamo ambizioni diverse noi vogliamo che i nostri clienti siano disposti a pagare il giusto i nostri servizi perché valiamo».

Per queste ragioni, per il suo sviluppo sul territorio italiano, Coldwell Banker ha da sempre avuto l’obiettivo di una “crescita sostenibile” privilegiando con questo la qualità rispetto alla quantità.

«Siamo sempre attenti - continua Roberto Gigio - a selezionare imprenditori pronti a condividere i nostri valori, donne e uomini volitivi,

intenzionati a far crescere il proprio business e a farlo nel modo giusto, persone consapevoli che la professionalità e l’etica vanno di pari passo. I nostri broker sono nostri partner e insieme dobbiamo crescere e puntare al massimo».

Si sente parlare, ultimamente, di agenzie immobiliari virtuali, di consulenti on-line, Coldwell Banker traccia una strada diversa, la strada che porta il professionista immobiliare più vicino al cliente, la strada che riporta il cliente e non l’immobile, al centro dell’attenzione. È la scelta coraggiosa di puntare ancora sul valore dei rapporti umani e sulla capacità di stabilire relazioni professionali di qualità. La strada che privilegia le dinamiche relazionali reali rispetto a quelle virtuali.

