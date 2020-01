Portare la qualità del caffè, di selezionate torrefazioni artigianali regionali, nelle case degli italiani e dei cittadini del mondo, per qualsiasi tipo di erogazione e per qualsiasi macchina da caffè, è la missione del marchio 101Caffè che, nell’arco di sette anni, è infatti cresciuto in maniera costante, contando ad oggi oltre 101 negozi attivi e ben strutturati in Italia e all’estero, fino a conquistare l’ambito premio di “Insegna dell’Anno Italia 2019-2020” nella categoria Tutto Caffè. «101Caffè era in finale, nella categoria Tutto Caffè, insieme ad un competitor di grande fama internazionale: Nespresso», commenta Umberto Gonnella, ceo e fondatore del brand. «La vincita di 101Caffè, decretata dai consumatori, mi ha fatto ripercorrere, con grande orgoglio, le tappe che hanno portato l’azienda ad essere il più affermato network nazionale in franchising nel settore caffè, in tutte le sue forme, grazie ad una squadra affiatata e competente, che crede nell’eccellenza per cui lavora ogni giorno. La spinta decisiva al progetto, nato nel 2010, è stata una conversazione con mia madre, sicura che proprio Nespresso, noto brand svizzero, fosse un marchio italiano! Riconosco, quindi, a Nespresso e a mia madre, lo stimolo ad aver ridato la maternità italiana all’espresso, anche quando in cialde e capsule. Una scelta che premia».

franchising@101caffe.it

telefono: 02 87240690