Anytime Fitness: investimento ad alto rendimento e rischio contenuto.

Un modello innovativo che ha rivoluzionato il mercato: nato nel 2002 negli USA grazie alla felice intuizione di Chuck Runyon e Dave Mortensen, oggi Anytime Fitness è l’unico franchising operativo in tutti i continenti ed è la catena del fitness che cresce più velocemente al mondo.

Presente in 37 paesi, con più di 4.500 centri aperti ed oltre 4 milioni di iscritti a livello globale Anytime fitness rappresenta la palestra per tutti, senza distinzioni di genere o età.

Accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, Anytime Fitness offre servizi di alta qualità a prezzi equilibrati garantendo ai propri clienti il miglior standard al miglior costo.

Il format si pone infatti come la giusta alternativa tra i club chic e pretenziosi e le palestre economiche ma eccessivamente affollate.

Grazie ad una chiavetta magnetica che il cliente riceve al momento dell’iscrizione, è possibile accedere ad ogni centro Anytime Fitness nel mondo, in qualunque momento.

Non solo: i club sono particolarmente apprezzati per il design moderno ed elegante, i servizi all’avanguardia, gli avanzati sistemi di sicurezza con video-sorveglianza attiva h24 ed i macchinari di ultima generazione che rendono la fitness experience ancora più interattiva e coinvolgente.

Il format di affiliazione al network di Anytime Fitness si differenzia dai competitor offrendo un servizio di altissimo livello al partner, supportandolo in ogni fase dell’attività attraverso un’assistenza attenta e professionale.

Viene fornito un supporto iniziale nella ricerca della location più adatta ai parametri “Anytime” e, nel caso in cui il Franchisee abbia già delle proposte, si procede con un’attenta analisi di geo-marketing che possa evidenziare punti di forza e criticità del territorio.

Ciò definito, si avanza con la fase progettazione e design attraverso professionisti del settore che si assicurano di rendere funzionali le linee guida imposte dalla casa madre e adattarle al mercato di riferimento.

Anytime Fitness assicura inoltre un supporto per la promozione del centro e per la strategia di marketing generale da attuare, sia in fase di prevendita che dopo l’apertura.

Il training e l’aggiornamento continuo dello staff commerciale rappresentano delle prerogative imprescindibili del format di business.

Il franchisee è inoltre facilitato nella gestione del proprio business attraverso un portale intuitivo che permette la gestione del club anche da remoto.

L’investimento preventivato ed i servizi offerti, grazie all’appartenenza ad un brand globale, prevedono infine forti agevolazioni per l’accesso ai finanziamenti.

L’offerta di affiliazione si rivolge ad imprenditori -non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness-, manager o professionisti che vogliano avviare in prima persona -o in società- una nuova attività con l’obiettivo di migliorare la loro vita e quella della propria famiglia.

Persone interessate ad investire in un format caratterizzato da solidità finanziaria e stabilità del network che vanta un success rate a livello globale del 96% ed in più del 60% dei casi ha consentito ai franchisee di tutto il mondo di diventare proprietari di più di una palestra.

Il ritorno sull’investimento rappresenta uno dei punti di forza del modello di business.

Ad oggi il prodotto offerto assicura una competitività tra le più interessanti che si possono trovare sul mercato nazionale.

Anytime Fitness è una vera e propria opportunità per il futuro, rappresentata da un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto.