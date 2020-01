Walliance diventa SpA e annuncia un aumento di capitale di 4 milioni

Il 2019 si è chiuso con un nuovo successo per Walliance, la principale piattaforma di investimenti immobiliari online in Italia. La campagna di crowdfunding lanciata sul portale venerdì 27 dicembre, per il progetto di riqualificazione dell’ex istituto Santa Marta, realizzato da BL Consulting nella frazione di Settignano a Firenze, ha superato ogni precedente record. In circa un’ora e mezza la campagna è infatti andata in overfunding, superando il target di raccolta di € 1,5 milioni, e in meno di cinque ore si è chiusa, con un totale di €3 milioni di euro investiti. L’operazione ha riscosso molto interesse da parte degli investitori, che hanno avuto la possibilità di visionare la pagina del progetto e i relativi documenti già a partire da 24 ore prima dell’apertura della campagna. Una scelta, quest’ultima, dettata dalla volontà di spingere gli investitori ad informarsi adeguatamente riguardo al progetto e alle sue caratteristiche.

Walliance ha terminato così il suo 2019: con il finanziamento del quattordicesimo progetto presentato in piattaforma. Un 2019 che ha visto il raggiungimento di importanti obiettivi da parte del portale che, in quasi 2 anni e mezzo di attività, conta 27.000 utenti profilati e un totale di €17,5 milioni raccolti e investiti in progetti immobiliari. La piattaforma può vantare un aumento dei capitali raccolti nel 2019 rispetto all’anno precedente pari al 61%. Nel corso di quest’anno, infatti, sono stati investiti sulla piattaforma €10,5 milioni, contro i €6,5 del 2018 e i €500.000 del 2017, quando sul portale era stato presentato solo un progetto. Soddisfacenti anche i dati relativi al valore della produzione, che è passato dai €18.000 del 2017, ai €357.000 del 2018 e, con una crescita del 85% rispetto all’anno precedente, ai €664.000 del 2019.

Nel mese di dicembre, inoltre, la conclusione dei progetti Jesolo Lido, Cala Blu di Mak Invest e Alto Adige, Apfelanger di Pohl Immobilien, ha portato alla restituzione del capitale e del relativo rendimento a coloro che vi avevano investito. Il numero di exit per la piattaforma è quindi salito a quattro: le operazioni promosse su Walliance conclusesi finora hanno generato un ROI annualizzato medio pari al 10,52% per una durata media di circa 10,6 mesi.

I traguardi raggiunti dalla società, però, non finiscono qui. Dopo che, in settembre, è avvenuta la chiusura di un aumento di capitale per Walliance pari ad €1 milione - a cui hanno partecipato alcuni investitori privati, tra cui Lago SpA, società padovana che realizza arredi di design Made in Italy - in dicembre la società ha annunciato un nuovo aumento di capitale di 4 milioni, in parte già sottoscritto da Trentino Invest e Gruppo Bertoldi, e la sua trasformazione in SpA. Entrano così nel board composto da Giacomo Bertoldi (presidente), Marco Mongera e Massimo Fedrizzi, anche Mauro Buso (Business Development Manager in Classis Capital SIM) e Marta Ghiglioni (Managing Director uscente di Italia Fintech).

“Il 2019 è stato un anno molto intenso: di forte crescita e di grandi cambiamenti” dichiara Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance “l’azienda è cresciuta a livello italiano e ha iniziato ad aprirsi anche a livello internazionale. Nel corso di quest’anno, infatti, è iniziato il nostro percorso di internazionalizzazione, con la nascita di Walliance France. Il 2020 vedrà, quindi, l’apertura di Walliance al mercato francese, con il lancio della piattaforma anche in Francia”.

Il 2020 porterà, quindi, grandi novità per gli investitori. “Stiamo lavorando per presentare un numero sempre maggiore di progetti immobiliari sulla piattaforma, non solo di società italiane, ma anche di altre società dell’UE. L’obiettivo è quello di dare la possibilità ai nostri utenti di scegliere tra diversi progetti, diversificando i propri investimenti anche dal punto di vista geografico. Questo perché il mercato immobiliare presenta caratteristiche differenti a seconda dell’area geografica, e investire in zone diverse permette di abbassare il grado di rischio del proprio portafoglio di investimenti”.

La prossima operazione che verrà presentata in piattaforma, quindi, non potrà che soddisfare quest’esigenza da parte degli investitori: per la seconda volta, Walliance presenta un progetto che verrà sviluppato negli Stati Uniti. Dopo la campagna per Miami, Wynwood 9, infatti, Walliance annuncia il lancio, che avverrà nelle prossime settimane, di Brooklyn, 669 St. Marks Avenue (NY), progetto promosso da Maskenada Srl.