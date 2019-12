Il talento va accudito con i valori della responsabilità sociale

Sono stati la prima realtà bancaria italiana a riconoscere alle coppie di fatto, comprese quelle dello stesso sesso, i medesimi diritti, benefit e agevolazioni delle coppie sposate. Hanno istituito un percorso per le donne vittime di violenza che entrano in un percorso di protezione, riconoscendo maggiori diritti rispetto a quelli previsti dalla legge. Hanno creato un circuito di segnalazione per le molestie in ambito professionale che permette a chi si sente vittima di molestia o testimone di effettuare una segnalazione del tutto anonima.

Diffondondono e a difendono il valore della diversity, con percorsi di scoperta della diversità come fattore di ricchezza per l’organizzazione e per la società nel suo complesso. E quest’anno, durante la cerimonia dei Welfare Awards 2019 in cui vengono premiate le eccellenze italiane in tema di welfare aziendale, sono stati premiati per aver realizzato il “miglior piano per fonti di finanziamento”.

Perché per Findomestic (Gruppo Bnp Paribas), che opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di credito, assicurative e di risparmio, il rispetto della dignità e della personalità sono davvero i valori cardine attorno ai quali si costruisce l’ambiente di lavoro, rendendo il dialogo ed il confronto tra e con i collaboratori un potente mezzo per l’abbattimento di ogni forma di stereotipo e pregiudizio.

Presente in tutta Italia, Findomestic ispira la propria attività ai principi della Responsabilità Sociale, promuovendo un approccio al credito sostenibile e responsabile, per sviluppare una relazione di lungo periodo con il cliente, con i partner, e con tutti i suoi stakeholders.

Delle 2.648 persone che ne compongono l’organico, circa l’87% ha contratti a tempo indeterminato e il 53% è rappresentato da donne. Ecco perché la banca è costantemente attenta alle tematiche legate alla diversità e alle pari opportunità attraverso l’individuazione di azioni concrete. Certificata dal 2017 come azienda Top Employer per le eccellenti condizioni di lavoro, Findomestic si è guadagnata nel 2018 un posto nella classifica delle 15 migliori aziende italiane in cui lavorare, confermandosi anche per il 2019 Bestworkplace Italia.

A contribuire al raggiungimento di questi importanti risultati sono soprattutto le politiche HR e le numerose iniziative messe in campo per favorire un corretto bilanciamento della vita privata e lavorativa e per creare un ambiente di lavoro dove poter esprimere al meglio le proprie capacità professionali.

Gestione dei talenti, programmi di on boarding per i neo assunti, smart working, flessibilità oraria e iniziative di people care sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali Findomestic persegue questi obiettivi. Findomestic, inoltre, mette a disposizione dei propri collaboratori un piano di Welfare aziendale attraverso il quale ogni dipendente può accedere ad una vasta gamma di beni e servizi.

Per esempio il part time, al quale hanno aderito quasi 400 dipendenti, grazie a oltre 160 schemi orari diversi per soddisfare le esigenze dei collaboratori. O le iniziative di people care: polizza sanitaria, medicina preventiva, polizza infortuni, contributo asilo nido/baby sitter, borse di studio dipendenti, integrazione congedo facoltativo per maternità.

E poi la policy sulla diversity, con l’istituzione di un Comitato Diversità e Inclusione e della figura del Diversity Officer, oltre a iniziative sviluppate durante tutto l’anno che sfociano nella Diversity & Inclusion Week e che toccano tutte le varie sfaccettature della diversità (orientamento sessuale, violenza di genere e sessismo, differenze di genere e disabilità), con incontri e workshop, sui temi delle disabilità invisibili, delle molestie negli ambienti di lavoro e dei pregiudizi. Tutte le attività sono sostenute e accompagnate da una campagna social, attraverso LinkedIn, coinvolgendo tutto il top management della banca che ha voluto “metterci la faccia”.