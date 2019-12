Il web è come il diamante: è per sempre. Ricordatevelo, la prossima volta che posterete sui social. «Mentre la comunicazione tradizionale su carta stampata ha una durata limitata, sul web l’informazione rimane per sempre», avverte Auro Palomba (nella foto). Uno che, dopo una vita nel mondo della comunicazione, prima come giornalista (Il Messaggero, Il Giornale) e poi come direttore della comunicazione all’interno di aziende e istituzioni finanziarie, sulla reputazione ha costruito un’intera azienda, anzi due: nel 2001 ha fondato Community, oggi gruppo leader nel reputation management, e nel 2018 ha creato insieme ad Andrea Barchiesi Reputation Science (joint venture tra Community Group e Reputation Manager), la prima società in Italia ad adottare un approccio scientifico e integrato nel gestire la comunicazione e la web reputation di aziende, manager e istituzioni. Tra i suoi clienti, per capirci, figurano colossi come Google, Tim, Enel. E Atlantia.

Internet non solo cancella il diritto all’oblio: è anche un formidabile buco della serratura da cui spiare il prossimo: «Chiunque di noi, prima di incontrare qualcuno, va a vedere sul web di chi si tratta. Vale per le persone, ma anche per le aziende. Il web ormai è diventato il passaporto di ognuno di noi, di ogni azienda, di ogni istituzione», sottolinea Palomba. Da qui l’idea di mettere insieme un team di comunicatori, ingegneri e analisti: «Siamo quasi cento persone a occuparci di Reputation science. Partendo dallo status quo del cliente su internet, legato al mondo dei social, dei media, dei siti, abbiamo l’obiettivo di portarne l’immagine in positivo il più possibile, dove positivo, comunque, non significa falso».

Per valutare brand awareness e brand reputation, chiunque ha a disposizione vari tool online, più o meno gratuiti. Il fai da te del social media monitoring, del social analytics e del marketing intelligence sono piattaforme come Agorapulse, Brandwatch, Talkwalker, Mention, Rankur, Salesforce, solo per citarne alcune. Si tratta di strumenti che di fatto monitorano diversi parametri, sfruttando l’intelligenza artificiale. Che però non basta, perché la componente umana, in certi frangenti, è fondamentale. «Il nostro è comunque un metodo scientifico», specifica Auro Palomba. Tanto che il suo team ha assegnato alla reputazione una vera e propria unità di misura, R, che ne definisce l’andamento in modo numerico dall’insieme dei contenuti, implementando anche una importante capacità predittiva. «Il valore di R di ogni singolo contenuto è calcolato tenendo in considerazione 15 parametri riferibili sia a caratteristiche fondamentali della fonte, come importanza, pertinenza, autorevolezza, sia specifiche del contenuto, come sentiment, criticità e rilevanza dei topic, ottimizzazione della struttura, tipologia e grado di persistenza». Tutto chiaro? Probabilmente no, ma è per questo che servono gli esperti.

Ad affidarsi all’approccio scientifico di Reputation Science sono anche colossi come Tim, Enel, Atlantia e persino Google

La questione cardine della reputazione è un po’ il paradigma dello specchio: nessuno di noi vede riflessa la propria immagine in maniera oggettiva. Per questo il punto di partenza, spiega Palomba, è «un assesment: valutiamo come si considera posizionata l’azienda rispetto a una serie valori, che possono essere la sostenibilità, l’etica, l’innovazione. Poi analizziamo la presenza sul web per capire che tipo di rispondenza ci sia tra come il cliente si vive e come viene percepito». Inutile dire che un po’ di discrepanza si trova sempre. Resta il punto di come far emergere su internet le caratteristiche che l’azienda ritiene coerenti con i propri valori... e come vuole presentarsi. Perché, se anche le cronache sono positive, qualche scheletro nell’armadio si potrebbe comunque trovare. E fare le grandi pulizie da soli non è facile: «Di solito sono i seo che se ne occupano, però hanno risorse limitate». Un tema particolarmente delicato nel caso di società quotate: «È impressionante notare come il rapporto tra valore delle azioni e l’indice R sia sempre 1:1. ».

E qui entrano in gioco gli ingegneri della reputazione. «Abbiamo software proprietari che analizzano lo sbilanciamento tra quello che il cliente ritiene essere la sua scala di valori e come invece viene percepito. Le macchine fanno uno scanning intenso e poi gli analisti leggono i dati e valutano il posizionamento», spiega il founder di Reputation Science: «a quel punto entra la parte di gestione della comunicazione». Che crea una serie di contenuti mirati a traghettare l’immagine dell’azienda verso la meta. «Spesso i clienti non si rendono conto di avere una vera e propria miniera di contenuti da comunicare. Vedono solo i problemi. Poi, magari, sul loro sito internet hanno solo una foto e nessuna traccia della storia dell’azienda, dei suoi fondamentali, dei suoi goal». Se a questo punto vi state chiedendo quanto costi affidare la gestione della propria reputazione a una società strutturata come quella guidata da Auro Palomba, la risposta è «dipende: dai 100mila euro in sue per aziende di dimensioni medio-grandi, meno in caso di piccole imprese. Si tratta sempre di progetti a lunga scandenza».

Il valore della reputazione si ottiene valutando 15 parametri diversi in riferimento a fonti, sentiment e grado di persistenza

Il problema è l’algoritmo di Google, che cambia in continuazione. «I file più vecchi sono i più resilienti», sottolinea Palomba. «Se esci sul giornale ma non sul web è come se non esistessi, quindi devi fare in modo che l’articolo venga ripreso online e rimbalzi anche sui social. Ma prima che i contenuti nuovi scalzino quello vecchi ci vogliono mesi e un grandissimo lavoro». Che poi è quello di cui si occupa il team di Reputation Science. Metà comunicatori, metà ingegneri, «ma con una grande percezione della comunicazione», specifica Palomba, «con processi precisi, teorie validate e un metodo scientifico».

«Faccio questo mestiere da vent’anni e ho passato i primi 15 a consigliare ai clienti di comunicare il meno possibile. Cuccia, però, oggi non esisterebbe, perché se non comunichi tu comunicano gli altri e non li gestisci».