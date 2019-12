Expo 2020, l’Italia parte alla conquista degli Emirati

Manca meno di un anno a Expo Dubai 2020, che con 25 milioni di visitatori attesi (il valore storicamente più elevato mai registrato) e 8 miliardi di dollari di investimenti rappresenta un’importante opportunità di crescita anche per le imprese italiane. Le opportunità negli Eau sono consistenti. Il Paese presenta una economia dinamica, il Pil è atteso al 3,3% nel 2020 e al 3% negli anni successivi. Il governo sta attuando ambiziose politiche di sviluppo e diversificazione dagli idrocarburi, anche a sostegno della domanda e degli investimenti associati all’organizzazione di Expo2020. L’Italia vanta ottimi rapporti con gli Eau. Lo testimoniano i consistenti seguiti della missione di sistema dell’aprile scorso, guidata dal ministro Di Maio e organizzata da Ice e Confindustria, a cui hanno partecipato 170 fra imprese, associazioni e banche. Oggi le imprese a partecipazione italiane nel paese sono 286 unità (maggio 2019), in prevalenza nei settori energetico, delle costruzioni e dei trasporti, con quasi 1000 dipendenti e 186 miliardi di euro di fatturato. L’Italia è percepita come un partner serio e affidabile, i cui prodotti sono sinonimo di qualità, stile, gusto, cultura, creatività, eleganza. Gioielleria e oreficeria, beni strumentali, cosmetici, abbigliamento e arredamento rappresentano i settori di punta del nostro export. Per gli Eau l’Italia è il 10° Paese fornitore a livello mondiale, 4,6 miliardi di euro l’export nel 2018, il 3° tra i Paesi Ue; gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato di destinazione delle nostre merci nella regione del Medio Oriente e il 21° nel mondo. L’interscambio ammonta a 5,7 miliardi di euro nel 2018, con un saldo attivo di 3,4 miliardi.

Ice collaborerà attivamente al padiglione italiano nei tre filoni tematici: mobility, opportunity, sustainability. Lo faremo in stretta connessione con il leit motiv della nostra presenza: “Beauty connects people”, che vuole diffondere il modello culturale ed economico italiano. A ben guardare, tutte e tre le parole nascondono un richiamo al meglio dell’Italia: Beauty, la bellezza non solo intesa come canone estetico del made in Italy, ma anche come funzionalità dei prodotti; Connection, la capacità di fare network del sistema industriale italiano, con 88.000 aziende esportatrici; People, l’elemento umano, culturale e tecnico, alla base del successo delle nostre aziende più innovative, delle nostre start up, del nostro futuro. Avendo ben chiaro in mente queste tre parole d’ordine, Ice organizzerà una serie di iniziative allo scopo di rafforzare l’immagine internazionale dell’Italia e del suo sistema imprenditoriale; promuovere le eccellenze del made in Italy nell’ambito delle tematiche di Expo; effettuare azioni di cross-marketing con gli altri settori del modello italiano di specializzazione internazionale; fornire un supporto alle imprese italiane al fine di utilizzare la piattaforma di Expo2020 per avviare o consolidare processi di internazionalizzazione negli Uae, nell’area del Golfo e nell’area Middle East, North Africa, Sputh Asia, un potenziale mercato di circa 3,2 miliardi di persone. Abbiamo già messo a disposizione delle aziende italiane due strumenti. Il desk presso Ice Dubai fornisce assistenza ad imprese ed istituzioni riguardo le gare per Expo e sulle opportunità di collaborazione commerciale ed industriale che si apriranno a seguito della manifestazione nei settori focus su indicati, mentre il sito specializzato (http://itaforexpo2020.com/) consente di reperire informazioni sul procurement e sulle modalità di accesso alle relative richieste di forniture. Il desk di Dubai, come del resto i desk regionali che abbiamo inaugurato nelle Regioni italiane per abbinare l’azione di promozione con una presenza costante sul territorio, costituiscono elementi iconici della cultura di servizio verso le imprese che anima la nuova Ice. La logica è di portare l’agenzia e i servizi che offre più vicino alle imprese in un’ottica di servizio nuova e più pronunciata. I desk sono espressione di una nuova azione di sistema, insieme agli altri attori dell’internazionalizzazione, in cui l’Ice raggiunge le imprese e non sono le imprese a dover cercare affannosamente informazioni talvolta difficili da reperire.