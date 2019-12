Vi alleereste col vostro peggior nemico? E con i vostri concorrenti? Se l’istinto porta a rispondere di no, il buon senso potrebbe farvi cambiare idea farvi pronunciare un sì, se allearsi significa risparmiare sui costi, ottimizzare la logistica, condividere risorse e processi. È quello che stanno provando a fare in Toscana Eli Lilly, Kedrion spa, Molteni, Gsk Vaccines. Cos’hanno in comune? Sono imprese farmaceutiche. Eppure hanno deciso di unirsi in una Rete di imprese. Il primo step della partnership sarà la realizzazione di una piattaforma logistico digitale comune all'interno dell'interporto livornese Amerigo Vespucci, nel Comune di Collesalvetti. Perché proprio a Livorno? Perché la Toscana, con le sue 300 imprese attive, i suoi 19 grandi stabilimenti, i suoi 11.000 addetti, è la terza realtà farmaceutica italiana, con un valore della produzione che raggiunge i 6 miliardi di euro l'anno (il 12% del totale nazionale). Eppure non ha una sua piattaforma logistica e tocca appoggiarsi a quelle di Roma e di Milano. Il che, conti alla mano, si traduce in 60 milioni di euro si spesa che si potrebbero impegnare altrimenti.

Dietro l’iniziativa c’è lo zampino della società di consulenza Kpmg, che è riuscita a portare al tavolo del Ministero per lo sviluppo economico Regione Toscana, Comune di Collesalvetti, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, Interporto "Amerigo Vespucci", Toscana aeroporti spa, oltre alle imprese farmaceutiche. Insieme, concorreranno alla realizzazione della terza - e più innovativa - piattaforma logistica italiana, grazie a un investimento da circa 60 – 80 milioni di euro, per attrezzare un'area di 125mila metri quadrati con 21mila metri quadrati di magazzini automatizzati e robotizzati (con spazio per 38mila pallet) con ambienti a temperatura controllata, 8 baie di carico e altrettante destinate alla spedizione delle merci e circa 6mila metri quadrati di uffici. A regime, verranno movimentati 52mila pallet l'anno, l'80% dei quali oltre confine. Il nuovo hub punterà sulla digitalizzazione e darà lavoro a 150 – 200 addetti, inclusi ingegneri gestionali, informatici, manager della logistica, esperti di laboratori bio-farmaceutici. E la piattaforma avrà grandi capacità di espansione per servire eventuali altre aziende interessate. Ma per vederla in opera occorrerà attendere almeno fino a settembre 2020. Prima, infatti, occorrerà stipulare un accordo quadro con un general contractor indipendente che fornirà i servizi logistici integrati in modalità di partership con la piattaforma.

La toscana è la terza realtà farmaceutica italiana: Il valore della produzione è di 6 miliardi di euro, il 12% del totale nazionale

Un 4Pl, in pratica. «In Italia non ne esiste nessuno che abbia le competenze che cerchiamo», spiega a Economy Giuseppe Seghi Recli, amministratore delegato di Molteni Farmaceutici, family company italiana specialty leader nel mercato dei farmaci oppioidi (produce, fra gli altri, Metadone e Ketamina), nonché Presidente della Rete d’impresa Toscana Pharma Valley: «Ne abbiamo selezionato a livello internazionale una decina, dopo una prima scrematura sono rimasti in sei, che entro metà dicembre presenteranno la loro offerta economica. Il tema dei costi sarà determinante al momento di girare o non girare la chiave. Ma siamo confidenti. E contiamo sull’ingresso di nuovi retisti e sullo sviluppo di ulteriori cantieri nell’ambito del programma Pharma Valley». Mettere insieme tanti soggetti, però, è stato tutt’altro che semplice: «Ci sono voluti cinque anni di confronti per arrivare alla firma davanti al notaio». E gli obiettivi sono ambiziosi: «Accrescere la nostra capacità innovativa, la competitività, promuovere le capacità di internazionalizzazione, rafforzare l’integrazione, la specializzazione, l’efficienza della filiera logistica, sviluppare identità e brand di rete, sviluppare un approccio integrato e collaborativo alla manifattura e ai servizi digitali. Condivideremo modelli organizzativi che potranno sfociare su piattaforme fisiche e tecnologiche. In poche parole: il progetto permette il superamento della frammentazione della catena del valore, scambiando, oltre alle informazioni, anche le best practice per capire quali possono essere i processi integrazione. Insomma, la Rete sarà un luogo aperto di aggregazione fra imprese, innovazione e competenze con un modello di partecipazione modulare: ogni soggetto sarà libero di aderire o meno alle singole iniziative». Quanto ai potenziali squilibri, in un accordo che mette le grandi multinazionali come Ely Lilly o Gsk a confronto con aziende come Molteni, che con i suoi 76 milioni di fatturato e 350 dipendenti è la più piccola fra le retiste, il problema non si pone. Perché le dimensioni, a livello di governance, non conteranno: «Il voto è capitario, ogni retista vale uno».

La piattaforma entrerà in funzione non prima di settembre 2020. ma intanto occorre individuare un main contractor logistico

Così, Molteni si troverà alla pari con Kedrion, un colosso da 688 milioni di fatturato (174 dei quali realizzati in Italia) specializzato in plasmaderivati, controllato dalla famiglia Marcucci e dal Fondo strategico italiano, il cui Country manager, Danilo Medica, presiede la Rete Toscana Pharma Valley: «Ogni euro investito in sperimentazione clinica, ritorna al sistema sanitario sotto forma di risparmio, nella misura di 2,2 euro», spiega. «Eppure nel farmaceutico patiamo l’assenza di infrastrutture, fatta eccezione per Roma e Milano. È un settore, il nostro, estremamente regolato, destinato a evolvere con la distribuzione nell’ultimo miglio, la maggiore propensione all’utilizzo della via navale e lo sviluppo della cura domiciliare e dell’home delivery. Riteniamo che il settore delle scienze della vita dovesse ripensare il modello della logistica con queste forme di collaborazione tra pubblico e privato». Ma la logistica non è tutto. Gli obiettivi della Rete, spiega Medica, includono anche «sviluppare una nuova manifattura sostenibile ad alto valore aggiunto, stimolare l’innovazione digitale per connettere la filiera industriale tra grandi imprese e pmi con il sistema sanitario, favorire lo sviluppo dell’import-export, sviluppare competenze qualificate e creare occupazione, rafforzare la partnership pubblico-privata». Come? Attraverso cinque tavoli di lavoro: Ricerca sperimentazione clinica e trasferimento tecnologico, Nuove politiche sanitarie, Manufacturing e supply chain, Fabbisogni e sostenibilità dell’innovazione, Tax labour cos, regulatory e funding.

Il settore farmaceutico patisce la mancanza di infrastrutture: non ci sono piattaforme alternative a quelle di Milano e di Roma

Prima di tutto, però, la logistica. E non solo per le farmaceutiche: «La piattaforma che realizzeremo nell’iniziativa di sistema non sarà a disposizione solo delle aziende che fanno o faranno parte della rete», conferma Danilo Giorni, Finance & Supply chain director di Eli Lilly, la multinazionale da 25 miliardi di dollari di fatturato quotata a New York, che in Italia dà lavoro a un migliaio di persone grazie ai farmaci per la cura del diabete. «La piattaforma offrirà un servizio fisico, ma anche digitale, con analisi dei dati a supporto delle strategie aziendali. Sarà un servizio modulare, di cui le aziende avranno la libertà di usufruire o meno, in base ai propri interessi. Avrà un cervello digitale e, oltre a dare vantaggi, ha l’intento anche di andare a integrare una filiera: oggi le aziende emettono ordini, trattano con i fornitori, si relazionano con i clienti. Domani il processo potrà essere estremamente più integrato, andando a integrare anche clienti e fornitori nel processo produttivo di filiera». Così, la nuova piattaforma sarà al tempo stesso export center, un distribution center nazionale e regionale, import & transition point, e soddisferà le esigenze di logistica inbound per liberare spazio alla produzione.

«Questo è un piccolo miracolo: due delle parole proibite, antitetiche, cioè “pubblico” e “privato”, sono state sdoganate in qualcosa di reale: fare rete e cooperare», commenta Gian Paolo Manzella, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico. «Lo vediamo realizzarsi perché si è riuscito a creare un elemento di fiducia reciproca: una questione centrale per la competitività italiana. La fiducia si crea con la curiosità, con la condivisione di interessi, andando a cercare le ragioni dell’altro. E il settore farmaceutico è un strategico per Italia: esporta, chiude il ciclo con il mondo dell’università e della ricerca che porta nel nostro Paese le grandi imprese e le radica qui. Le multinazionali sono una fonte alla quale dobbiamo attingere per quanto riguarda le pratiche, la cultura imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa: dobbiamo favorire più possibile la collaborazione e dobbiamo aiutare il settore a restare competitivo». Così, il ruolo della Pubblica amministrazione diventa quello del broker: «per promuovere la collaborazione tra pmi e grandi imprese, creando meccanismi di incentivo e figure di innovation management che connettano diverse imprese». Se l’esperimento riuscirà, il modello verrà adottato anche dagli altri distretti: «C’è l’impegno del Ministero di esaminare questo cervello digitale per capire se possa aggiungersi a tutta la serie di interventi già finanziati dal Mise», conferma Manzella. «Mi piacerebbe, da questa esperienza, prendere un esempio su come strutturare in maniera diversa il contratto di rete e il concetto di rete, che sempre di più deve essere sostituita dalla filiera del valore».

L'unione fa la forza, ma anche la strategia: col contratto di rete l'obiettivo diventa condiviso

Il contratto di rete , che permette di realizzare raggruppamenti di imprese per la collaborazione reciproca, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano nel 2009 in seguito all'adozione in sede europea dello Small Business Act che, individuando nella piccola e media impresa la spina dorsale della produttività europea, individuava nell'ottavo principio la costituzione di reti d'imprese per aumentarne la competitività. Con il contratto di rete le imprese possono realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità. La collaborazione tra imprese permette di divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero; ampliare l'offerta; dividere i costi; accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto; godere di agevolazioni fiscali partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici; impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete; assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.