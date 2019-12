Tradizione contro contemporaneità. Esselunga e Coop Italia, protagoniste di una storica rivalità commerciale e ideologica che il “patron” di Esselunga, Bernardo Caprotti, ha raccontato nel suo celebre e controverso pamphlet “Falce e carrello”, scendono in campo con le nuove campagne istituzionali in onda dallo scorso settembre che segnano un importante cambio di passo per entrambe.

Esselunga debutta in televisione con la sua prima comunicazione di brand “Più la conosci, più ti innamori”, claim che fa accenno alla sua storia e ai valori di marca che vuole affermare. Coop smette di dare “consigli per gli acquisti” e lancia ai consumatori un appello a condividere l’impegno sociale e le buone pratiche che contraddistinguono l’azienda, all’insegna di un interrogativo pieno di implicazioni: “Una buona spesa può cambiare il mondo?”.

In comune, le due comunicazioni hanno l’uso del racconto emozionale ma se Coop punta sui valori che caratterizzano la narrazione positiva contemporanea in linea con la filosofia del marchio, come il rispetto per l’ambiente, la sostenibilità, la necessità di ricostruire una società più solidale, Esselunga ricorre alla propria tradizione e alla propria storia per affermare il concetto alla base del commercial.

Esselunga vuole essere un “love brand”, un marchio del cuore perché oltre a essere uno dei leader della distribuzione organizzata in Italia, è anche un produttore diretto. Ciò che ancora il pubblico non sa, o sa troppo poco, è che Esselunga confeziona ogni giorno centinaia di prodotti di gastronomia, dolci, pesce e carne. L’attività di produzione risale agli anni ’60 con l’avvio delle linee di pasta fresca e prodotti da forno; oggi ci sono anche il sushi e la linea di alta pasticceria Elisenda in collaborazione con il ristorante a tre stelle Da Vittorio della famiglia Cerea.

Lo spot firmato dall’agenzia Armando Testa con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani parte dagli esordi dell’azienda fondata nel 1957, evocati con immagini in bianco e nero e persone abbigliate secondo la moda del tempo che passeggiano davanti a un negozio Esselunga, la cui facciata è stata ricostruita esattamente come si presentava all’epoca. A cominciare da quella tracciata da un bimbo sul finestrino appannato di un’automobile, la “lunga esse” fa da filo rosso a tutto il racconto delle eccellenze del brand con l’obiettivo di far innamorare il consumatore.

Le due comunicazioni usano entrambe il racconto emozionale ma poi divergono: coop punta sulla sostenibilità, esselunga sul brand esselunga

Il sodalizio tra l’Armando Testa e l’azienda fondata da Caprotti ha prodotto campagne come quelle – indimenticabili – con gli ortaggi utilizzati per evocare altre immagini: banane al posto dei delfini o Albert Einstein rappresentato da un cipollotto, ciliegie come palloncini e cipolle per mongolfiere. Poi sono arrivati gli annunci che giocavano con i nomi dei personaggi famosi: “John Lemon”, “Aglio e Olio”, tanto per citare i primi. Creatività talmente iconiche da essere esposte al Musée des Affiches di Parigi (oggi Musée des Arts Décoratifs). Per la nuova creatività l’agenzia guidata da Marco Testa sceglie invece un linguaggio istituzionale, meno spiritoso di quei manifesti ma romantico al punto giusto per andare dritto al cuore del pubblico.

Lo sottolinea anche il direttore generale di Esselunga Sami Kahale, che alla fine dell’anno succederà a Carlo Salza nel ruolo di amministratore delegato: non solo Esselunga è la prima insegna della grande distribuzione nata in Italia e la prima a lanciare la spesa online 18 anni fa, ma si impegna ogni giorno a garantire ai propri clienti un servizio di alta qualità, ed è questo che la nuova campagna descrive.

Coop invece si affida ad Havas Milan per confezionare una comunicazione che coglie il fermento intorno ai grandi temi dell’economia circolare e della difesa dell’ambiente per invitare i propri clienti a farsi carico di una nuova consapevolezza nei consumi. Si vuole instaurare un rapporto alla pari con un pubblico informato, al quale viene proposto di fare una spesa di prodotti coltivati senza pesticidi, realizzati senza lo sfruttamento del lavoro nero, e conservati in packaging sostenibili.

Protagonista della creatività è un carrello del supermercato che, una volta liberatosi dalla catena che lo tiene fermo, inizia a girare il mondo compiendo atti virtuosi, di volta in volta raccogliendo la plastica in mare, liberando le balene dalle reti, aiutando i ghiacciai a ricomporsi, portando da bere ai lavoratori dei campi. L’agenzia pubblicitaria guidata da Giovanni Porro traduce in immagini suggestive l’impegno di Coop nei confronti della comunità e il suo invito a consumare con la testa prima ancora che con il portafoglio.

Spiega l’amministratore delegato di Coop Italia Maura Latini, che questa campagna si rivolge direttamente a chi crede in un consumo corretto e consapevole, al di là del prezzo e delle operazioni convenienza. Anzi, semmai la convenienza è doppia: per chi compra ma anche per il sistema che ci circonda.

L’anima di Coop è stata raccontata per la prima volta negli anni ’70 da Ugo Gregoretti in uno spot del Carosello dove interpreta il ruolo di un ricercatore che indaga sui canti di denuncia della tradizione popolare. Attraverso questo escamotage riesce a dare alla comunicazione un’impronta politica coerente con i valori dell’insegna, superando anche la diffidenza da parte di chi tra i dirigenti Coop si opponeva alla pubblicità per questioni ideologiche. Negli anni ’80 il testimonial Peter Falk porta il suo tenente Colombo nel supermercato per investigare sulla qualità dei prodotti. Nasce in questo periodo lo slogan “La Coop sei tu” che trasferisce l’attenzione sul consumatore attento e informato. Woody Allen appone la sua firma distintiva sulle campagne degli anni ’90, caratterizzate da un linguaggio sofisticato e meno popolare. Dal 2010 al 2013 Luciana Littizzetto si fa interprete ironica dello spirito del tempo, influenzato dalla crisi economica e dalle prime avvisaglie dell’emergenza ambientale, dove lo shopping può avere un effetto rassicurante come lei stessa afferma: “Fare la spesa mi calma”.

Intanto VéGé, alla vigilia dell’accordo relativo all’ingresso nel Gruppo dell’insegna Bennet a partire dal 1° gennaio, ha lanciato con l’agenzia Sunny Milano la campagna di comunicazione per celebrare i 60 anni di attività sia presso la business community, sia presso i clienti dei punti di vendita. La fidelizzazione è al centro della strategia di VéGé, che ha scelto il format del concorso per coinvolgere gli studenti universitari, tutta la business community nonché i dipendenti storici e attuali.

Gruppo VéGé è tornato protagonista del mercato italiano da cinque anni. La prima fase delle attività di comunicazione si è focalizzata su toni istituzionali per riaffermare la notorietà dell’azienda e il suo ruolo nell’industria del retail nel nostro Paese. Per i prossimi anni, annuncia il responsabile della comunicazione Mauro De Feudis, l’obiettivo del marketing sarà accompagnare la crescita del Gruppo rafforzando sempre più l’importanza del suo ruolo nel mercato e lo spirito di appartenenza di chi ha scelto di operare sotto questa bandiera storica.

Le celebrazioni per il 60° anniversario di attività saranno l’oggetto delle campagne curate nel 2020 da McCann Worldgroup Italia per Despar. Dal prossimo gennaio anche questa insegna si ingrandirà con l’ingresso del Gruppo 3A, detentore dell’insegna Simply, attraverso cui conquisterà un presidio nel mercato della distribuzione del Nord Ovest dove Despar non è presente. La comunicazione comunicherà i risultati del gruppo e i suoi valori, evidenziando l’impegno per la qualità e la tutela del territorio all’insegna del claim “Despar appartiene a tutti noi”.