Alta velocità, il treno che ci ha cambiato la vita

Alta Velocità ferroviaria compie 10 anni. Tanti ne sono passati da quel 5 dicembre 2009 quando due Frecciarossa, uno partito da Salerno e l’altro da Torino, raggiunsero Milano per celebrare il completamento dell’asse ad Alta Velocità Torino – Salerno, con l’ultimazione degli ultimi due segmenti ancora mancanti, la Bologna – Firenze, realizzata quasi interamente sotto l’appennino e la Novara - Milano. A festeggiare quel traguardo furono i vertici istituzionali del Paese insieme a quelli aziendali, a personalità del mondo dell’impresa e agli amministratori locali coinvolti, dal sindaco di Salerno, Vincenzo de Luca a quelli di Torino e Milano, Sergio Chiamparino e Letizia Moratti. Tutti orgogliosi di un successo della tecnologia e dell’industria italiana, conseguito non senza discussioni, lungaggini, polemiche ed inchieste varie ma con un’accelerazione finale degna di un’efficienza e un pragmatismo teutonici. Era facile prevedere allora, quasi quanto è banale constatarlo adesso, che quell’infrastruttura così innovativa avrebbe cambiato abitudini e qualità di vita di milioni di persone: italiani e turisti. E che il treno avrebbe vinto la concorrenza dell’aereo, e dell’auto, soprattutto sulla rotta commercialmente più appetibile, la Roma – Milano. Del resto era già successo in altre realtà, anche in Europa. E infatti oggi circa tre viaggiatori su quattro tra Roma e Milano scelgono il treno, non senza pesanti conseguenze sui conti di aziende, come Alitalia, che non hanno saputo, o potuto, o voluto tenerne conto e si stanno così leccando ferite difficili da sanare.

La bizzarria del destino ha voluto che a guidare la potenziale cordata chiamata a salvare e rilanciare la compagnia di bandiera, e integrarne meglio i servizi con quelli su rotaia, sia proprio Ferrovie dello Stato, con al comando il manager che dieci anni fa era a capo della Divisione Alta Velocità di Trenitalia, Gianfranco Battisti (nella foto). Il manager che lanciò il Frecciarossa e ne decretò il successivo successo, accompagnando fin dai primi passi il nuovo brand. Battisti ha di recente potuto con ragione affermare il suo motivo di orgoglio: «Per me è stato un privilegio aver vissuto fin dall’inizio quest’esperienza che ha segnato la storia del Paese, ne ha cambiato il volto dal punto di vista logistico e nella quale, ancora una volta, sono state le persone ad aver fatto la differenza. Sono i risultati che parlano per loro, quelli che vogliono il Frecciarossa, e più in generale il nostro sistema, considerato da molti il migliore al mondo nell’Alta Velocità».

Battisti ha dovuto anche affrontare, circostanza unica in Europa e nel mondo, la sfida della concorrenza di una compagnia privata, la NTV dei vari Montezemolo e Della Valle, e del loro treno Italo. La competizione ha fatto comunque bene a tutti, ai viaggiatori e alla stessa Trenitalia, stimolata a fare sempre meglio. Oggi Italo, a tutto dispetto del nome, è in mano al fondo statunitense Gip, acquistato dai soci italiani per quasi due miliardi, più la copertura di un debito di circa mezzo miliardo. Alcuni di quei soci hanno poi reinvestito gli ingenti utili acquistando, con un aumento di capitale, una piccolo porzione dell’equity. E così una società che fino a pochi anni prima viaggiava sull’orlo del fallimento, con l’aiuto di alcune discusse decisioni, come la riduzione dei pedaggi per l’utilizzo della rete AV, e con una drastica modifica del proprio business plan, si è risollevata fino a trasformarsi in una gallina dalle uova d’oro. Miracoli dell’Alta Velocità che, fino a qui, è davvero una storia di successi. Sono circa 350 milioni i viaggi compiuti in 10 anni soltanto sulle Frecce Trenitalia, con ingenti quantitativi di anidride carbonica risparmiati nell’aria che respiriamo. Nel 2009 tra Roma e Milano circolavano 52 Frecce al giorno, oggi i treni AV delle due compagnie sono più che triplicati arrivando a 174. Tra Firenze e Bologna da 88 si è arrivati, a novembre 2019, a 268. La linea così carica fa sì che anche un semplice starnuto, dei treni o dei sofisticati apparati tecnologici che ne gestiscono la circolazione, comprometta la puntualità del sistema. Battisti, poche settimane dopo il suo insediamento come amministratore delegato di FS, ha strigliato i suoi e costituito una task force, con dentro RFI e Trenitalia, per ricondurre le performance a livelli accettabili, dopo un progressivo crollo giunto al suo apice nella prima metà del 2018. Dal 50% si è ora passati al 70% di puntualità, che è gran cosa ma non può certo ancora soddisfare né Battisti né i tanti viaggiatori che scelgono le Frecce di Trenitalia o gli Italo del fondo americano. Ma se ogni successo ha le sue ombre, sono comunque le luci a prevalere.

Questa rivoluzione nelle infrastrutture di trasporto del Paese, la seconda nel dopoguerra dopo la costruzione dell’Autostrada del Sole, ha avuto importanti riflessi sul mercato immobiliare, con l’impennata di valore degli immobili prossimi alle stazioni ferroviarie toccate dai treni veloci. Questo grazie alla nascita di un fenomeno sociale come quello del pendolarismo tra grandi città, reso possibile da una contrazione dei tempi di viaggio tale da destare invidia a tanti pendolari in auto, come quelli che, ogni mattina, raggiungono Roma percorrendo in auto le strade consolari. Fu coniato allora uno slogan profetico, definendo l’opera “la metropolitana veloce d’Italia”. E Trenitalia assecondò questa vocazione iniziando a vendere abbonamenti mensili per i passeggeri delle Frecce, pur in assenza di un contributo statale o pubblico, come accade per gli abbonamenti regionali. Un esempio non seguito dal competitor nonostante le sollecitazioni anche dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Oltre ai binari percorsi a 300 km orari senza più segnali luminosi a disciplinare la circolazione dei treni, con una tecnologia così innovativa da essere assunta a modello da tutta Europa, va ricordato il capitolo delle stazioni. Perché l’Alta Velocità ha portato con sé un inatteso rilancio della grande architettura civile, con la realizzazione dei terminal di Napoli Afragola, Reggio Emilia, Roma Tiburtina e Torino Porta Susa, progettati da archistar di fama internazionale del calibro di Zaha Hadid, Santiago Calatrava, Paolo Desideri. Anche quelle stazioni che qualche pessimista cronico aveva salutato come “cattedrali nel deserto” hanno iniziato a ingranare e moltiplicare i viaggiatori. Ad esempio Reggio Emilia, trasformatasi in una sorta di hub dell’area medio padana e Napoli Afragola che, ancorché gli amministratori locali abbiano trascurato di munirla di adeguate strade e servizi di mobilità, sta diventando una comoda porta di accesso alla densissima area nord partenopea. Senza dimenticare infine l’ulteriore trasformazione di stazioni come Roma Termini, Milano Centrale o Napoli Centrali, diventate enormi piazze cittadine con il loro corredo di negozi e servizi aperti tutto l’anno.

Sicure e accoglienti tutto l’anno, con presidi fissi di polizia e carabinieri e un network di Help Center sociali pronti a rispondere a quel disagio che le stazioni, percepite da sempre come la casa di tutti, tendono spesso ad attrarre. Insomma, nel generale pessimismo di questi tempi grigi, qualcosa di cui andare orgogliosi, come italiani, ce l’abbiamo ed è giusto festeggiarne il decimo compleanno.