La madeleine sta a Proust come il Plasmon sta agli italiani. “Il” Plasmon, perché si tratta(va) di un concentrato proteico a base di latte in polvere, frutto di una ricerca scientifica congiunta fra Inghilterra e Germania, che nel 1902 l’intraprendente medico Cesare Scotti decise di produrre e commercializzare, introducendolo negli alimenti per l’infanzia, fondando a Milano il Sindacato italiano del Plasmon. Da allora, i biscotti (al) Plasmon hanno accompagnato lo svezzamento e la crescita degli italiani. Ma non sono italiani: dal 1963 sono in mano ad Heinz (che nel 2013 è stata acquistata dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett e dal fondo brasiliano 3G) che, dopo la fusione avvenuta quattro anni fa con Kraft Foods, si chiama Kraft Heinz Company, appunto. E che, nella primavera di quest’anno, aveva deciso che della Plasmon poteva benissimo fare a meno: il calo della natalità, la crisi e le tensioni con la Gdo sulla contrazione dei margini sono un mix letale anche per una multinazionale. A farsi avanti, come pretendenti, due private equity, Pai Partners e Cinven, e la svizzera Hero, oltre, pare, a un gruppo cinese. Avrebbero dovuto sborsare 700 milioni di euro per accaparrarsi un’azienda che ha un giro d’affari di 200 milioni di euro, con 50 milioni di margine operativo lordo. Poi, il dietrofront: Plasmon non è più in vendita. Anzi: verrà rilanciata.

Entro il 2020 l’85% degli ingredienti utilizzati da Plasmon nelle linee di produzione sarà certificato di provenienza italiana

Se lo storico marchio di biscotti e alimenti per l’infanzia non passerà di mano, con conseguenze nefaste specie per l’area di Latina, dove si trova lo stabilimento produttivo principale, il merito (si fa per dire) è tutto di JP Morgan, che nell’offerta ha messo in luce talmente bene pregi e potenzialità della merce in vendita che Kraft Heinz ha deciso di non vendere in più: «Sì, è vero», conferma a Economy Felipe Della Negra, general manager di Kraft Heinz per l’Italia. «È apparso chiaro il potenziale del marchio non solo sul mercato interno, ma anche globale: in Europa, in Africa, in America, in Asia. Durante il processo con JP Morgan è emersa quasi come ovvia l’opportunità che avevamo in mano: non vendere, ma fare di Plasmon e del baby food un asset strategico per Kraft Heinz.».

Se oggi il mercato interno assorbe il 90% della produzione di Plasmon, nei prossimi cinque anni l’azienda punta a decuplicare la quota di export. «Anche perché, prima che la natalità ricominci a crescere in Italia, occorrerà aspettare almeno altri dieci anni», sottolinea Della Negra. Nel frattempo, nell’ambito del baby food stiamo mettendo a punto nuovi prodotti nell’Innovation Center di Nijmegen». Tra probiotici del latte e sostitutivi del junkfood, il quinto gruppo alimentare del mondo punta a diventare un compagno della crescita anche dei più grandicelli. E Plasmon giocherà un ruolo decisivo: «Rispetto agli altri Paesi, in Italia lo svezzamento avviene precocemente. Non abbiamo certo intenzione di modificare la cultura italiana, ma vogliamo incrementare la nostra offerta di prodotti offrendo cibi più bilanciati nelle varie fasi di crescita», spiega il general manager di Kraft Heinz. «L’innovazione è uno dei driver storici di Plasmon, sono quasi 120 anni che lavoriamo sulla nutrizione dell’infanzia. Abbiamo deciso di proporre ai bambini merende studiate su misura per loro, lavorando anche su packaging differenti, come le pouches di frutta e yogurt adatte alle prime fasi di manipolazione, o, dopo i due anni di età, snack che sostituiscano le patatine. E utilizzeremo le materie prime migliori: quelle italiane».

La multinazionale ha siglato un contratto di solidarietà per scongiurare i licenziamenti e avviato un piano di investimento

L’obiettivo, per Plasmon, è di raggiungere già all’inizio del 2020 quota 85% degli ingredienti di provenienza italiana: «Abbiamo firmato un protocollo col Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo». Tra i vari impegni sottoscritti da Plasmon, quello di sostenere, entro 5 anni, investimenti di acquisto fino a 25mila tonnellate di materia prima italiana nei comparti carne, frutta verdure, cereali, latte, pesce e olio della filiera agroalimentare. Un settore che conta ben oltre 1500 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.

Con il protocollo viene inoltre siglata una sinergia a sostegno dell’innovazione che avverrà attraverso lo sviluppo di attività di ricerca nei diversi ambiti necessari a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari per i più piccoli, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca e l’agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Il nuovo piano di approvvigionamento guarda all’Italia come principale risorsa, con l’obiettivo di continuare a garantire sempre il meglio in termini di qualità, sicurezza e tracciabilità implementando un percorso unico nel suo genere con l’italianità della nostra filiera e della nostra produzione. Una sorta di ritorno alle origini: già negli anni ’80 Plasmon è stata infatti la prima nel settore dell’alimentazione per l’infanzia a creare un sistema di garanzia della propria filiera produttiva, basato su principi di prevenzione e di controllo e qualità, con il programma Oasi nella crescita. «La materia prima italiana è superiore come qualità a quella degli altri paesi». Perché l’85 e non il 100%, allora? «Ci sono materie prime che qui non esistono, come mango, quinoa, banana. È solo una questione di clima».

Un ruolo chiave lo giocherà lo stabilimento di Latina, che conta per il 70% della produzione del marchio e che attualmente occupa circa 300 persone, ma appena il 15% dei terreno di proprietà. «Se volessimo, ci potremmo costruire sopra una Disneyland», scherza Della Negra: «abbiamo investito nell’ammodernamento delle linee, in modo da poter raddoppiare la produzione». Sugli impianti, la multinazionale ha investito 64 milioni di euro nell’ultimo quinquiennio, dei quali 3,3 quest’anno. E per il prossimo anno l’idea è di investire altri 3 milioni. Non male, per un hub produttivo che ha dovuto fronteggiare una crisi con la firma, ad aprile 2018, del contratto di solidarietà per evitare 95 licenziamenti e avviato il rilancio produttivo. Così, Plasmon ha incrementato la produzione del 4% e lanciato sul mercato una nuova linea di biscotti per adulti, prodotti in 200 tonnellate l’anno, trasferendo dalla Spagna, anche, la produzione della salsa di pomodoro Orlando Tomato Fritto. Ma ancora non basta: «C’è ancora moltissimo spazio per crescere», conclude Della Negra.