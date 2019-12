Cosa ci fanno, insieme, un sindaco, un prevosto di paese e un filantropo irlandese? Le scarpe. Anzi, la ScarPA. Con la S maiuscola. Siamo ad Asolo, nel trevigiano, nell’anno 1938: c’è fame di lavoro e l’intraprendente don Angelo Brugnoli convince Rupert Edward Cecil Guinness (rampollo dei produttori della dry stout), che abita la villa in cui aveva vissuto Eleonora Duse, a fondare la Società Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima. Scarpa, appunto. Un nome che oggi sarebbe contrario al Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi d’impresa termini di uso comune o nomi generici del prodotto. Ma siamo nel 1938, venti di guerra soffiano impetuosi e ci sono ben altre questioni a cui pensare. Ottant’anni dopo, Scarpa è un’azienda che fattura 102 milioni di euro. A guidarla, la seconda generazione di quei fratelli Parisotto che, entrati negli anni 40 come apprendisti, nel ’56 acquisiscono l’azienda, abbandonano la produzione di scarpe militari e si focalizzano sulla produzione di calzature tecniche dedicate agli sport di montagna: inventano lo snodo posteriore per gli scarponi da sci e lo scarpone d’alta quota Grinta, arrivato in cima a tutti gli Ottomila del pianeta. Davide è il direttore della produzione, la cugina Cristina è responsabile della ricerca, stile e sviluppo prodotto, mentre le redini dell’azienda sono in mano al fratello Sandro: «Se tutto va bene, quest’anno dovremmo crescere di un altro 4-5%», dice. «Speriamo che stagione invernale sia di buon auspicio». L’obiettivo è ambizioso: raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato nei prossimi cinque anni.



Come farete?

Le potenzialità che oggi offre il mercato, nell’ambito del settore outdoor, sono molteplici: acquisire quote di mercato in aree dove siamo presenti con quote limitate rispetto ai competitor diretti, per esempio. Facciamo affidamento sulla crescita nel mercato americano: abbiamo una filiale commerciale dal 2005 in Colorado, ma la nostra quota può crescere molto. Abbiamo una gamma di prodotti da ampliare. E poi c’è l’Asia (abbiamo una sede produttiva a Canton), con un mercato potenzialmente pazzesco che è ancora agli inizi e che offre grandi opportunità per un marchio europeo e made in Italy come il nostro. Senza contare i paesi dell’est, in cui il ceto medio sta crescendo e ha necessità de dedicare qualche ora al tempo libero. E poi la scarpa da trekking ormai è un accessorio di moda.



Senza contare la sponsorship con la nazionale di scialpinismo...

E non solo. Abbiamo testimonial come Robert Antonioli, che è stato campione del mondo di sci alpinismo, o la scalatrice austriaca Jessica Pilz. Gli atleti-ambasciatori di Scarpa non solo sono testimonial dell’azienda, ma sviluppano insieme ai tecnici ciò di cui hanno bisogno per le proprie gare. Sono la nostra risorsa principale, il nostro incubatore di idee: grazie ai loro feedback sviluppiamo i prodotti del futuro. Ogni anno depositiamo quattro nuove domande di brevetto.

E il vostro slogano, “no place too far”?

È la filosofia dell’azienda: lavoriamo al fianco dei più grandi atleti specialisti degli sport da montagna che non vedono limiti per il raggiungimento dei propri obiettivi e che hanno pronte sempre nuove sfide.

La vostra è quella dell’internazionalizzazione: producete in Cina, in Romania e Serbia.

Ma il 70% della produzione resta comunque qui, in Italia, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, dove con noi lavorano 330 persone, e l’export supera l’80% della nostra produzione. E poi gli stabilimenti produttivi all’estero utilizzano i medesimi procedimenti che adottiamo qui. Ne va del prestigio del brand e della qualità del prodotto.



Le vostre scarpe durano un’eternità. Non è antistrategico?

In effetti... E pensi che le ripariamo, le nostre scarpe, quando ci tornano indietro. Così vediamo dove abbiamo sbagliato. Diciamo che facciamo affidamento più sull’aumento della popolazione che sull’usura del prodotto. Non abbiamo mai tenuto in considerazione variabili come l’obsolescenza: per noi la durata è sempre stata la norma. Così possiamo anche dire che, dato che la scarpa resiste 15 anni, è sostenibile!

Bastasse questo...

Infatti stiamo cercando di scegliere sempre più pellami ecologici, non trattati con prodotti chimici. I nostri fornitori sono stati invitati a sviluppare nuove tecniche green. Lo stesso vale per le suole. Vibram, uno dei nostri partner principali, sta studiando formule di gomme con meno chimica. Non solo: da questo inverno tutta la collezione da neve impiegherà il Pebax R New, un polimero biodegradabile ricavato dall’olio di ricino, che offre una bassa escursione termica. Siamo stati i primi a utilizzarlo nel guscio degli scarponi per alta quota. E qua sopra (indica il soffitto, ndr) sono tutti pannelli solari: abbiamo 6mila metri quadrati che ci forniscono intorno al 40% dell’energia che impieghiamo. Se coprissimo anche il magazzino diventeremmo autosufficienti.



Lo farete?

Se la politica ci metterà in condizione di investire e ci saranno incentivi sì, senz’altro. Il tema della sostenibilità è al centro anche della nostra collaborazione col dottor Bolzonello.



Ecco, appunto, parliamo di governance. Lo scorso anno, per la prima volta nella storia dell’azienda, lei, con sua sorella Cristina e suo cugino Davide, avete scelto un amministratore delegato esterno alla famiglia: Diego Bolzonello, fino al 2012 amministratore delegato di Geox e storico braccio destro di Mario Moretti Polegato.

Visto il nostro background e gli anni passati nell’impresa, era giunto il momento di chiamare una figura esterna che desse un’impronta manageriale a un’azienda che negli ultimi dieci anni è cresciuta a doppia cifra. Quando noi litighiamo, ci mette d’accordo tutti e tre.



E con lui non litigate? Affidare l’azienda a un manager esterno è un po’ come prendere un nuovo membro della famiglia.

Ci sono momenti di confronto, che però aiutano l’azienda a crescere sia in termini di numeri che in termini di consapevolezza. La managerializzazione è passaggio che prima o dopo bisogna affrontare, quando ci si ingrandisce. Una volta ci si trovava in cortile in famiglie alle sei di sera per parlare dell’azienda, oggi non sarebbe più possibile.

Non è più un’azienda di famiglia, Scarpa, ma una family company...

E anche il dottor Bolzonello l’ha presa anche come una sfida personale.

E la terza generazione?

Non abbiamo mai spronato i nostri figli ad entrare in azienda, così come noi non siamo stati a nostra volta spronati. Semplicemente, siamo entrati perché lo volevamo: ci sembrava naturale. La passione a noi è nata frequentando l’azienda: era il nostro doposcuola. Durante le vacanze estive eravamo in produzione: al confezionamento, al magazzino e poi negli uffici, nel commerciale, fino ad arrivare alla direzione.



Il passaggio del testimone tra la prima e la seconda generazione è stato naturale, quindi.

È stato un percorso senza strappi. I nostri genitori non sono stati oppressivi e noi ci siamo sentiti coinvolti. Ci abbiamo messo tutte le nostre forze perché questa azienda continuasse nel miglior modo possibile: non ci è mai venuto in mente di sfruttare l’azienda per avere un ritorno personale, ma abbiamo sempre reinvestito per creare ulteriore business e lavoro per la comunità. Loro non ce lo diranno mai, ma i nostri genitori hanno apprezzato molto i nostri sforzi.



Essere figli di imprenditori è doppiamente complicato: i genitori sono più esigenti e il mercato guarda sempre alle nuove leve con un certo scetticismo.

Be’, chi lavora sbaglia e qualche errore l’abbiamo fatto anche noi. Il mio primo credito è andato perso. Ero in Spagna, alle prime esperienze commerciali. Mi sono fidato delle informazioni del distributore, che invece poi è fallito. È uno dei miei crucci: abbiamo perso 130milioni di lire. Oggi non potrebbe succedere.