Saremo il miglior sushi al mondo». È questa la promessa che una giovanissima Kelly Choi ha fatto, all’inizio della sua carriera, a Yamamoto-San, celebre maestro nell’arte del taglio del pesce, amico e mentore della fondatrice di KellyDeli. Siamo nel 2010, in Francia, dove Kelly e suo marito Jerome Castaing stanno gettando le fondamenta di quello che, in meno di 10 anni, diventerà il brand leader europeo nella vendita di sushi fresco, con un fatturato di 350 milioni in Europa (58 milioni in Italia), 800 fully-serviced stand sushi in 11 Paesi e due Central Kitchen: la prima ad Amsterdam e la seconda in Brianza, inaugurata lo scorso ottobre a Concorezzo.

Ora, non sta a noi dire se quello a marchio Sushi Daily sia davvero il miglior sushi al mondo, ma di certo i prodotti KellyDeli stanno contribuendo a cambiare le abitudini alimentari italiane, trasformando la cucina giapponese da sfizio occasionale, ad abitudine quotidiana.

«Vorremmo che il sushi entrasse nell’immaginario europeo come la pizza è entrata in quello asiatico, perdendo la sua connotazione etnica, ma diventato patrimonio dell’umanità», ci ha detto Kelly Choi in occasione dell’inaugurazione di Concorezzo.

«Oggi il mercato del sushi in Europa esprime solo l’1% delle sue potenzialità, e per accrescere questa cifra è importante essere sempre più vicini alle esigenze dei consumatori – prosegue Choi – Noi da subito ci siamo collocati con i chioschi all’interno degli ipermercati, e oggi con le Central Kitchen e il delivery stiamo facendo passi avanti in questa direzione».

Per ogni partner nei chioschi presenti nei punti vendita della gdo è prevista la formazione diretta con training teorici e pratici

Tutto è iniziato con una start up e una partnership con Carrefour per l’apertura del primo chiosco in un punto vendita di Lione. Ad oggi i chioschi restano il core business aziendale, grazie al loro concept innovativo a metà tra l’esposizione per la vendita e lo show cooking. I prodotti vengono confezionati al momento da veri e propri artigiani del sushi sotto gli occhi dei clienti, a partire dalla cottura del riso, dal taglio del pesce e delle verdure.

Sul mercato italiano Sushi Daily è leader di settore con 157 chioschi aperti in soli sei anni all’interno delle catene Bennet, Carrefour, Il Gigante, Pam Panorama, Iperal, Conad, Iper, La grande i, Gruppo Poli, Pewex, Tigros, Sole365, Elite e Simply; a giugno 2018 è stato inaugurato il primo punto vendita con sedute nella Terrazza Termini della stazione di Roma. «Dopo la Francia, l’Italia è stato il primo Paese al quale si è rivolto KellyDeli, e ancora oggi è il secondo mercato del business globale del Gruppo, ma anche quello sul quale abbiamo in atto più collaborazioni – commenta il ceo Silvano Delnegro – In Francia il nostro interlocutore principale è Carrefour, in Italia abbiamo 15 retailer e i chioschi sono in franchising: solo uno, quello di Carugate, è a gestione diretta, per il resto abbiamo accordi con le varie catene e rigiriamo lo spazio al singolo imprenditore che solitamente ne gestisce uno o due. Per ogni partner prevediamo una formazione diretta, con un training teorico e pratico per assicurare al cliente il nostro standard».

Dunque si fa la spesa, si compra il sushi appena fatto, a un prezzo contenuto (la spesa media è 15 euro), e si torna casa. Una formula vincente al punto che l’obiettivo per il 2020 è di aprire ulteriori 40 chioschi in Italia, ampliando il mercato anche al Centro-Sud, perché al momento gli stand sono concentrati per il 70% nel Nord del Paese.

Ma non basta. Perché le esigenze dei clienti stanno cambiando. «Una recente ricerca inglese dice che a Londra, al momento del pranzo, le persone non vogliono percorrere più di 300 metri per mangiare, quindi o sei a 5 minuti dall’ufficio o da casa o sei fuori» commenta il ceo. «Il mondo della prossimità sta crescendo molto rapidamente, c’è uno shift strutturale di mercato che è qui per rimanere e crescere, e la sfida per noi è di assecondare questa tendenza mantenendo alta la qualità. Forse siamo partiti leggermente tardi, ma stiamo facendo un buon lavoro per recuperare».

L’apertura della Central Kitchen di Concorezzo va in questa direzione. Inaugurata a soli sei mesi dal progetto iniziale, la struttura occupa uno spazio di 180 mq, quasi il doppio di quella olandese. Al suo interno al momento dell’inaugurazione operavano 5 persone, che a pieno regime dovrebbero essere 15, obiettivo previsto entro marzo 2020.

La cucina è attiva dalle 22 alle 6 del mattino, orario durante il quale il sushi viene preparato: in un anno si stima che verranno lavorati oltre 7000 salmoni, cotto l’equivalente di 2000 sacchi di riso e prodotti circa 420.000 vassoi di sushi destinati a coprire il settore dei mercati di prossimità, con una prospettiva a regime di circa 40/50 vetrine.

Per quello che riguarda la materia prima, è attiva già da tempo una collaborazione con Mondo Riso, di Vercelli, mentre il salmone arriva intero dal Nord Europa con 4 consegne settimanali. Dal punto di vista logistico la scelta di Concorezzo è strategica, con i mezzi che si immettono nel traffico alle 6 del mattino e una volta arrivati a Milano consegnano il prodotto ad Apecar elettriche e mezzi ibridi che coprono l’ultimo tratto per il punto vendita. A occuparsene FoodLogica, la stessa azienda che opera anche ad Amsterdam, e in quel caso l’ultimo miglio è coperto in bicicletta. Altro aspetto sostenibile dell’impresa sta nelle modalità di smaltimento del prodotto: il sushi che esce dalla Central Kitchen non ha shelf life, l’invenduto a fine giornata viene reso, e per ovviare a questo spreco sono in atto accordi con la app Too Good To Go che rende acquistabili prodotti a breve scadenza a un prezzo molto ridotto. Nel prossimo futuro è prevista l’inaugurazione di una terza Central Kitchen a Parigi e in programma ci sono altre aperture italiane.

Inevitabile infine guardare al delivery. Al momento è possibile acquistare i prodotti Sushi Daily su Amazon, solo su Milano, ed è una novità delle ultime settimane. All’estero il brand è presente sullo shop on line alcuni retailer, come Carrefour, ed è in atto una collaborazione con Deliveroo. «Utilizziamo anche il canale delle Dark Kitchen – conclude Delnegro – cucine che vengono affittate direttamente dai grandi distributori. Si tratta di un mondo in evoluzione e di un’area che dovremo integrare con quella delle Central Kitchen proprio per il delivery».

UN PONTE TRA EUROPA E ASIA

La forza del marchio Sushi Daily sta anche nella varietà dell’offerta (140 ricette in menu) e nella continua ricerca che ha portato di recente, ad esempio, a lanciare la linea “Sushi+Benessere” che abbina salmone e riso a quinoa, alghe o riso nero, tutti alimenti percepiti come “super food”. Ma non solo. «KellyDeli è più di una sushi company, vuole essere un ponte tra Asia e Europa» spiega Choi. E in effetti l’azienda si sta muovendo in questa direzione grazie a una serie di nuovi concept. Come Bam’bu, orientato alla cucina del Sud Est asiatico, del quale è stato inaugurato lo scorso ottobre il primo punto vendita a Lonato del Garda nell’area commerciale Finipe. Tra gli altri concept KellyDeli: Korma Kitchen (cucina indiana) e Tuk Tuk (insegna di asian bistro), dei quali è previsto a breve l’ingresso in Italia.

IL SOGNO

Kelly Choi e Jerome Castaing sono tutt’oggi azionisti al 100% di KellyDely. «Vengo dalla Corea del Sud, la mia famiglia era povera e numerosa, e il mio sogno era andare alle scuole superiori», racconta Kelly. Che nel 1994 parte per la Francia con il progetto di aprire una sua azienda e formare una famiglia. Tutti obiettivi raggiunti. Oggi Kelly dà lavoro a più di 4000 persone in tutta Europa «principalmente di origine asiatica, per dar loro la possibilità che ho avuto io», racconta.