La creatività innovativa dell’imprenditoria femminile

Sonja Blanc è ceo e terza generazione di un’impresa operante nei settori della geotecnica e dell’ingegneria civile, fondata 83 anni fa dal nonno, il cavaliere Emilio Blanc: Sireg Geotech, specializzata nella produzione di materiali termoplastici, termoindurenti e in fibre composite di vetro e carbonio, le cui applicazioni vanno dal rinforzo e consolidamento di terreni deboli o franosi, nell’ambito della realizzazione di scavi sotterranei, al rinforzo e ripristino di infrastrutture, costruzioni civili danneggiate ed edifici storici. È lei la vincitrice del Premio GammaDonna, il riconoscimento che, dal 2004, mette in luce le realtà più rappresentative della vitalità imprenditoriale del Paese, affinché possano essere di esempio e ispirazione per altre imprenditrici e giovani imprenditori. Un premio molto più che simbolico: Sonja Blanc, oltre al riconoscimento, si è aggiudicata un Master della 24Ore Business School, un percorso di accelerazione in Polihub – Politecnico Milano, una campagna di equity crowdfunding sul portale BacktoWork24, 6 mesi di mentoring con una manager ValoreD, attività di comunicazione dedicate a cura dell’agenzia Valentina Communication, ideatrice del format GammaForum.

Sireg Geotech è stata fondata nel 1936 e nel suo carnet figura il rinforzo, sopra il suolo, di edifici storici come il Louvre, la torre di Pisa, il campanile di San Marco. L’azienda è specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e, sin dagli anni Novanta, dei materiali compositi come vetroresine, carbonio e fibra aramidica ed esporta oggi i suoi prodotti in 65 Paesi nel mondo. «Dopo aver preso il timone dell’azienda di famiglia», racconta Blanc, «ho voluto strutturare meglio l’attività di marketing e comunicazione e mi sono affidata a una consulente esperta del settore, che già allora, nel 2014, mi propose di partecipare al premio Gamma Donna. A quel tempo però mi era sembrato prematuro perché avevo in mente tante azioni da intraprendere per rinnovare l’azienda. Quest’anno invece ho deciso con convinzione di aderire all’iniziativa, dopo tutti questi anni di sforzi e di grande impegno per rendere la mia azienda più moderna e dopo i risultati raggiunti in termini di innovazione, che ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti quali il Jec Innovation Award di Parigi nella categoria Constructions & Infrastructures o la selezione, tra le aziende più innovative, per la mostra di Assolombarda su Leonardo Genio e Impresa a Palazzo della Regione di Milano. Sono quindi veramente molto lusingata e orgogliosa di questo grandissimo risultato: è la prova che il lavoro svolto da me e dal mio team in questi anni e i risultati raggiunti sono oggettivamente un modello positivo, non solo per noi che li vediamo maturare giorno dopo giorno all’interno della nostra azienda». Vincere il Premio GammaDonna, per Sonja Blanc, significa «realizzare un sogno. Con il pensiero rivolto alla famiglia, che ha generato e mantenuto in salute l’azienda fino al passaggio di consegne nel 2009. E ai miei figli, che spero stiano imparando cosa significa fare impresa, oltre che all’Università, anche dalla mia testimonianza di dedizione, impegno e sacrificio quotidiani».

Ma Sonja Blanc non è stata l’unica premiata al Forum Internazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile #GammaForum del 15 novembre a Milano. Il Qvc Next Award per il prodotto più innovativo è stato infatti assegnato a Federica Agostini, fondatrice, insieme alla sorella, di Vagamè, che rivoluziona il concetto di trasformazione della moda in un’ottica di “economia circolare” valorizzando il Made in Italy. Per lei un percorso di mentoring su business model e strategie di mercato con il team Qvc (Merchandising, Legal, Quality & Cerifications, Brand&Comms, Supply Chain) e l’accesso alla valutazione commerciale per onboarding e vendita delprodotto attraverso la piattaforma multimediale di shopping Tv, e-commerce e social media QVC Italia. A vincere il premio Giuliana Bertin Communication Award 2018 - riconoscimento in ricordo della fondatrice di Valentina Communication - Cecilia Nostro, Cofounder di Friendz, la piattaforma che permette a chiunque di trasformarsi in testimonial, retribuito, di un brand sui social network.