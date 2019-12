Aggiustare un muro a secco,mestiere antico, da imparare

In questo paese che è "un monumento alla pietra”, come scriveva Goethe, ci siamo da tempo scordati di molte opere cosiddette "minori”, che minori non sono, tanto che l'Unesco ha incluso i nostri muretti a secco tra i beni patrimonio dell'umanità. Questi umili manufatti tracciano confini, arginano i terreni, rendono sicuri i pendii, fanno barriera alle acque, segnano i percorsi.

Sono stati due architetti, Anna Della Tommasina, esperta di restauri, e Sauro Quadrelli, presidente del Cai di Massa, ad accorgersi di questa dimenticanza e ad avviare un percorso di recupero delle tecniche di costruzione e manutenzione a secco, recupero reso problematico dalla quasi totale scomparsa di artigiani competenti. Non è stato facile reperire un esperto maestro artigiano, ma infine lo si è trovato in Massimo Gianfranceschi. L'idea ha preso slancio e ha dato vita a un inedito percorso di formazione.

Promosso dall’associazione datoriale Cifa Italia, finanziato dal fondo interprofessionale Fonarcom e da IterEgo, e patrocinato dal Cai, si è tenuto a settembre il primo corso gratuito per la formazione di artigiani dei muri a secco.

I muratori coinvolti vantavano un’esperienza ventennale, ma per i muretti usavano, a volte e di nascosto, la malta. Con il corso hanno compreso che in quel carapace di pietra non c’è bisogno un legante perché esiste un disegno preciso nel quale la pietra cambia posizione, forma e pezzatura sia in verticale che in orizzontale. «Un muro a secco fatto bene è come una melagrana, più bello dentro che fuori», ha affermato uno dei partecipanti, apprezzando la corretta tecnica tramandata nei secoli. Quando piove, il muretto con la malta, pur se fatto bene, tende a spanciare, mentre quelli fatti a regola d’arte consentono all’acqua di passare ed evitano il formarsi delle frane.

L'associazione datoriale cifa italia, finanziata da Fonarcom e da Iterego

e patrocinata dal Cai, avvierà anche un progetto sui maestri d'ascia



Dati l’interesse riscontrato e la quantità di manufatti da restaurare e manutenere sul territorio, sono già previste altre edizioni del corso, anche perché, in un prossimo futuro, le imprese dovranno esibire una documentazione che certifichi la competenza del personale per questo tipo di manufatti. Il corso rilascia un attestato con messa in trasparenza delle capacità acquisite che ha validità europea. A rilasciarlo è IterEgo, che ha ricevuto il contributo di Fonarcom.

Perché questa attenzione agli antichi mestieri da parte di Cifa e di Fonarcom? Per Carmelo La Licata, coordinatore progetti sociali e antichi mestieri di Cifa, «non si tratta di una divagazione nella terra del prima. Proprio perché abbiamo i piedi ben piantati sul terreno della realtà imprenditoriale, possiamo permetterci di valutare la specificità del fare impresa in Italia. D’altro canto, il nostro tessuto industriale poggia su una miriade di capacità artigianali che vanno promosse e sostenute. Se coltivate, le nostre radici continueranno a dare buoni frutti. La ripresa può partire anche dal piccolo».

Sempre sul territorio massese parte ora una nuova avventura formativa. Cifa sta cercando partner tra imprese, maestri artigiani, formatori, fondazioni o enti per formare la figura di Maestro d’ascia, visto che la Versilia e la Lunigiana sono da sempre vocate alla nautica.